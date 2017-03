Người bị thiêu cháy cùng xe máy bị nghi là kẻ trộm chó, mèo

Ông Trần Thế Thiện, Trưởng Công an xã Hưng Đông cho biết, qua kiểm tra, bước đầu xác định người bị thiêu cháy là Nguyễn Xuân Phong (27 tuổi), trú quán tại xóm 3, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.

Chiếc xe máy bị thiêu cháy. Ảnh: Dân Trí

Tang vật thu tại hiện trường gồm chiếc xe máy, biển kiểm soát 37N6-1639 (biển số giả); một bao tải, trong đó có một con mèo nặng 3kg, một cần câu chó bằng sắt. Nhiều khả năng, nạn nhân thực hiện hành vi trộm chó mèo, bị người dân phát hiện, đánh chết rồi thiêu cháy.

Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành khám nghiệm tử thi, phối hợp Công an xã Hưng Đông điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo Viết Hùng (TTXVN/Vietnam+)