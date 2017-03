Người cha trong nghi án loạn luân không phải cha bé gái?

Đó là thông tin từ Thượng tá Lê Văn Định, Trưởng Công an huyện Đồng Xuân (Phú Yên) trao đổi với phóng viên qua điện thoại chiều 13-7.

Trước đó, ông Võ Cao Phi, Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân, cũng thông tin là vụ việc đang được điều tra mở rộng để làm rõ tất cả nghi vấn.

Tuy nhiên, VnExpress.net dẫn tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Xuân nêu rõ: Cơ quan này đã nhận kết quả giám định ADN của cháu bé từ Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an tại Đà Nẵng hôm 5-7. Theo biên bản giám định, Phân viện Khoa học hình sự kết luận cháu bé là con đẻ của cô ĐLTA (cô gái “người rừng”). Cháu bé có độ tuổi khoảng 14-16 tháng và cháu bé không phải là con của ông ngoại. Với những căn cứ pháp lý từ kết luận giám định khoa học hình sự này, Công an huyện Đồng Xuân đang tiếp tục mở rộng điều tra để xác định ai là cha đẻ của cháu bé. Cơ quan điều tra cũng cho biết nhiều khả năng sẽ trưng cầu giám định tâm thần của ĐLTA.

Hai mẹ con ĐLTA tại Trung tâm Chữa bệnh giáo dục lao động xã hội Phú Yên. Ảnh: VnExpress

Như thông tin, ngày 10-6, chúng tôi cùng các đồng nghiệp đưa cô ĐLTA và con gái ra khỏi rừng sau tám năm bị cha mẹ cho đi thả bò biệt lập trong rừng sâu Lỗ Dàng. Sau đó cô đã ôm con đến công an huyện tố giác chính cha ruột đã nhiều lần cưỡng hiếp mình đến có con và công an đã giám định ADN để xác định cha cháu bé.

Hiện mẹ con cô ĐLTA được các cơ quan chức năng hỗ trợ, đưa về sống ở trung tâm xã hội và cử người hướng dẫn, giúp đỡ kỹ năng sống để dần hòa nhập cộng đồng.

T.LỘC - V.TRẦN