Người chăn bò bị chém chết

Anh Giới đã chết trên đường đưa đi cấp cứu, còn Dũng bị công an huyện bắt giữ.



Qua điều tra, Công an huyện Cẩm Mỹ xác định nguyên nhân Dũng chém chết anh Giới là do 2 người đã có mâu thuẫn từ trước.



Ngày 13.11, Công an tỉnh Đồng Nai đã tiếp nhận đối tượng giết người từ Công an huyện Cẩm Mỹ để tiếp tục xử lý vụ việc theo thẩm quyền.



