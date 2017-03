Người chém chủ tịch MTTQ xã từng điều trị bệnh tâm thần

Liên quan đến vụ việc ông Lý Phúc T., Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Ngòi A (Văn Yên, Yên Bái), bị đối tượng Lý Văn Phan chém tử vong vào tối 24-4 vừa qua, Công an huyện Văn Yên đã cung cấp thông tin ban đầu của vụ án.

Ông Lê Đức Thọ - Phó Trưởng Công an huyện Văn Yên cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ Công an xã Ngòi A, khoảng 15 phút sau, đích thân ông cùng lực lượng Công an huyện Văn Yên đã xuống hiện trường.

Tại đây, lực lượng công an tiến hành lập biên bản làm việc ngay trong đêm; đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Lý Văn Phan cũng được đưa về trụ sở công an huyện.



Hiện trường vụ án mạng tại xã Ngòi A, huyện Văn Yên, Yên Bái

Theo ông Thọ, ngày 23-4, tại xã có đám tang của một gia đình, Phan đến giúp họ như những hàng xóm bình thường khác.

Khoảng 19 giờ ngày 24-4, ông T. đến phúng viếng. Ngồi uống nước được khoảng 20 phút, ông T. ra đứng trước sân, lúc này Phan cùng một số người dân cũng đứng ở đó.

Mọi người đứng trò chuyện với nhau, thế rồi sự việc đau lòng bất ngờ xảy ra. Mọi người quay lại đã thấy ông T. nằm dưới đất do bị chém.

Sau khi được đưa về trụ sở công an, Phan thú nhận toàn bộ hành vi của mình. Được hỏi về lý do ra tay chém ông T., Phan nói rằng lúc đó thấy nhói đau ở đầu như bị ai đánh, nên quay lại chém.

Vị phó trưởng công an huyện thông tin thêm, Phan đã có thời gian phải đi điều trị tại bệnh viện tâm thần. Trước khi xảy ra vụ án, cả nạn nhân và Phan đều không có mâu thuẫn với nhau.

Hiện Công an huyện Văn Yên đang tạm giữ đối tượng Phan để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Trước đó, như đã thông tin, khoảng 19 giờ tối 24-4, ông Lý Phúc T. (52 tuổi, trú tại xã Ngòi A, huyện Văn Yên, Yên Bái) đến nhà một người trong xã để phúng viếng. Trong lúc đến đám ma, ông T. bị Lý Văn Phan (40 tuổi, trú cùng xã) bất ngờ dùng dao tấn công vào vùng đầu đối phương.



Bị chém tới tấp và không kịp tránh, ông T. đã tử vong tại chỗ. Nhận được trình báo của người dân, Công an xã Ngòi A nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đồng thời thông báo tới cơ quan cấp trên điều tra, xử lý.

Ông Lê Minh Đức – Chánh văn phòng UBND huyện Văn Yên xác nhận vụ việc, đồng thời cho biết ông Lý Phúc T. hiện đang giữ chức chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Ngòi A.