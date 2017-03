“Người chết tại nhà” là do giật điện

Báo đã đưa tin về một cái chết chưa rõ nguyên nhân xảy ra tại nhà (số 22/2 đường số 11, phường Phú Cẩm, phường Long Thành Mỹ, quận 9, TP HCM). Nạn nhân là ông Đào Công Đức (61 tuổi, ngụ phường Long Thành Mỹ, quận 9).

Đến nay, qua kết quả khám nghiệm tử thi, Cơ quan CSĐT Công an quận 9 xác định: Nạn nhân chết do điện giật, chuyển thi thể ông Đức cho gia đình an táng.

Trước đó, ngày 3/3, mọi người xung quanh ngôi nhà trên vừa tỉnh giấc bỗng nghe tiếng thét lớn phát ra từ phía ngôi nhà. Ngay lập tức, mọi người chạy qua phát hiện ông Đức nằm bất động trên nền nhà. Nạn nhân mặc quần áo, có hai vết xước ở tai, người nhà đang ngồi khóc. Bên cạnh ông Đức là ổ điện, kìm, tôvít sửa điện. Ngay sau đó, gia đình ông Đức gọi người đến mai táng.

Nghi vấn về cái chết, Công an quận 9 phối hợp cùng Viện KSND quận 9 tiến hành đưa thi thể nạn nhân đến Bệnh viện Nguyễn Tri Phương khám nghiệm tử thi.

Qua kết quả khám nghiệm tử thi, kết hợp với các tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an quận 9 xác định nạn nhân chết do điện giật.





Theo M.Xuân (CAND)