Người chồng bất hạnh tự tử không thành sau khi chém suýt chết tình nhân của vợ vì bị trêu chọc

Cơ quan CSĐT CAH Than Uyên (tỉnh Lai Châu) cho biết vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Cường (47 tuổi, thường trú tại thôn Đào Lâm, xã Gia Thắng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) về hành vi giết người.

Trước đó, ngày 20-6, CAH Than Uyên nhận được tin báo tại khu tập thể xí nghiệp S.Đ (nơi đang thi công công trình thủy điện Huội Quảng, Bản Chát) thuộc bản Đốc, xã Khoen On, huyện Than Uyên về việc anh Nguyễn Văn Cường là công nhân của xí nghiệp dùng dao chém trọng thương đồng nghiệp là anh Nguyễn Văn Duy (28 tuổi) nhiều nhát vào người, khiến nạn nhân rơi vào tình trạng nguy kịch, phải nhập viện cấp cứu.



Nhận được tin báo, CAH Than Uyên đã vào cuộc điều tra và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Cường để điều tra làm rõ.



Căn cứ vào tài liệu điều tra, trưa 19-6, trong lúc Nguyễn Văn Cường về quê giải quyết việc riêng có nhắn tin cho vợ là chị T.V.A (37 tuổi, hiện đang nấu cơm tại xí nghiệp S.Đ cùng chỗ Cường làm việc) thì Duy đã lấy điện thoại của chị T.V.A gọi lại bảo Cường: “Để yên cho chúng tao ngủ”.



Vì quá căm giận khi biết mình bị “cắm sừng” lại còn bị “chế giễu”, Cường đã đón xe khách từ Ninh Bình trở về công trường. Khoảng 9h ngày 20-6, Cường đến khu tập thể của xí nghiệp S.Đ, gọi vợ về phòng nói rõ sự việc nhưng chị T.V.A đang bận rửa bát, không về. Sẵn có con dao phay trong bếp, Cường cầm dao lên phòng Duy “tính sổ”. Thấy Duy đang ngủ, Cường gọi dậy rồi dùng dao chém liên tiếp vào người Duy. Duy bị thương chạy ra ngoài kêu cứu, Cường cầm dao đuổi theo chém tiếp.



Sau đó, vợ Cường vào can ngăn, Duy được mọi người đưa đi cấp cứu. Cường cầm dao về phòng khóa trái cửa, rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình và cắt mạch máu hai cổ tay để tự tử.





Hiện tại, Nguyễn Văn Cường đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Than Uyên.

Theo Văn Thiệp (ANTĐ)