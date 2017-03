Người chủ 5 triệu yen xuất hiện phút ‘89’?

Công an quận Tân Bình (TP.HCM) cho biết đang xác minh việc bà Phạm Thị Ngọt (40 tuổi, ngụ Hóc Môn) trình báo chồng bà có thể là chủ nhân số tiền hơn 5 triệu yen mà người mua ve chai phát hiện trong thùng loa cũ.

Ngày 27-4, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, bà Ngọt cho biết chồng bà là ông Efolayan Caleb (quốc tịch Nigeria), giảng viên dạy tiếng Anh và từng giảng dạy ở Nhật vào khoảng năm 2003-2005.

Vào năm 2009, ông Efolayan Caleb đến Việt Nam hợp đồng giảng dạy tiếng Anh ở một số trường trung học và trung tâm ngoại ngữ. Năm 2012, ông Caleb gặp gỡ và kết hôn với bà Ngọt, được cơ quan chức năng nước Nigeria chứng nhận và đến tạm trú ở xã Xuân Thới Đông (Hóc Môn).

Bà Ngọt bên chiếc loa cũ của người chồng để lại. Hằng ngày chị Hồng vẫn mua ve chai. Ảnh: ÁI NHÂN

Khi bà Ngọt sống chung với ông Caleb thì bà thấy ông có ba chiếc loa (hai loa lớn và một loa nhỏ) không biết mua lúc nào. Sau đó, ông Caleb nói với bà Ngọt rằng có để dành được khoảng 6 triệu yen Nhật cất trong một hộp. Tuy nhiên, ông không nhớ nổi là cất giấu hộp đựng tiền ở đâu do chuyển nhà rất nhiều lần. Tháng 6-2013, ông Caleb nhận tin từ quê nhà báo rằng người mẹ già (86 tuổi) đang lâm bệnh rất nặng, ông lập tức bay về quê nhà chăm sóc mẹ già cho đến nay.

Đến tháng 9-2013, bà Ngọt dọn dẹp nhà thì thấy ba chiếc loa cũ. Trong số đó có một loa thùng bị hỏng nên mang tới cho người anh họ tên Hòa (ngụ hương lộ 2, quận Bình Tân) sửa chữa lại để sử dụng.

Đến tháng 3-2015, bà Ngọt tình cờ đọc trên báo mới hay việc người mua ve chai (chị Huỳnh Thị Ánh Hồng) phát hiện hơn 5 triệu yen trong thùng loa cũ. Bà sực nhớ lại chồng bà nói về số tiền và chiếc loa cũ đã cho anh họ nên vội tìm hiểu sự việc. Ông Hòa xác nhận chiếc loa lạ khiến người thợ không biết sửa và ông để mặc chiếc loa ở nhà. Thời gian sau, ông Hòa dọn dẹp, lấy đồ cũ ra bán ve chai, trong đó có chiếc loa thùng. Ngày 3-4, bà Ngọt gửi đơn đến Công an quận Tân Bình trình bày có thể số tiền chồng bà để quên trong chiếc loa được bán cho chị Hồng ve chai. Căn cứ vào đơn này, Công an quận Tân Bình đã mời bà Ngọt đến làm rõ.

Ngày 25-4, từ lời khai của bà Ngọt, cơ quan công an đã lấy lời khai của ông Hòa và ông Hòa cho biết bán loa cho người phụ nữ mua ve chai che mặt, nói giọng miền Bắc. Để xác minh ông Efolayan Caleb (chồng bà Ngọt) thực sự là chủ nhân số tiền trên hay không, công an hướng dẫn bà Ngọt làm các thủ tục liên quan để có hướng xử lý. Bà Ngọt cho biết vẫn thường xuyên liên lạc với chồng qua mạng. Qua đó, bà thông báo cho chồng biết có thể sẽ tìm lại được số tiền của ông do có người nhặt được. Tuy nhiên, ông Efolayan Caleb trả lời chưa thể sắp xếp về Việt Nam được. “Tôi không chắc rằng số tiền đó là của chồng tôi nhưng tôi muốn nhờ công an làm rõ trắng đen, công bằng. Nếu may mắn đó đúng là số tiền của chồng tôi thất lạc thì phải được trả lại cho chủ sở hữu…”- bà Ngọt nói.

Chị Huỳnh Thị Ánh Hồng nói đang chờ cơ quan công an xác minh làm rõ về “chủ nhân” mới xuất hiện và hướng giải quyết số tiền trên.