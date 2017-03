“Người của Liên hiệp quốc” hiện đang ở đâu?

Qua xã giao, Phượng tự giới thiệu mình là nhân viên của Lãnh sự quán Mỹ nên thân thiết với nhiều nhân vật cấp cao trong Chính phủ Hoa Kỳ. Sau khi nghe chị Th. cho biết ý định xuất cảnh, Phượng phán... “chuyện nhỏ”, chỉ cần bỏ ra 35 ngàn USD sẽ được toại nguyện. Để chứng minh, Phượng cho chị Th. xem tấm ảnh bà ta chụp chung với mấy người đàn ông ngoại quốc, rồi tiết lộ người cao to nhất trong nhóm tên Phillip Dich Verderber, hiện đang độc thân. Vì vậy, Phượng sẽ bàn bạc với Phillip giúp đưa ba mẹ con chị Th. sang miền đất hứa dưới hình thức kết hôn giả. Thấy phương án khả thi, chị Th. mở cờ trong bụng, răm rắp đáp ứng mọi nhu cầu mỗi khi Phượng đánh tiếng.

Công việc gấp rút tiến hành, Phượng bảo chị Th. đưa trước 15.000USD để mua vé máy bay cho ông Phillip sang Việt Nam và dùng “bôi trơn” cho những người làm hồ sơ. Gần bốn tháng trôi qua không thấy được gọi phỏng vấn, chị Th. thắc mắc thì Phượng bảo ông Phillip là Trưởng bộ phận định cư của Hoa Kỳ, nên chẳng lẽ chồng lại đi phỏng vấn vợ và các con (?!). Nghe hợp lý, chị Th. yên tâm chờ đợi. Đầu tháng 4-2008, Phượng báo thủ tục sắp hoàn tất, kêu chị Th. đi mua sắm đồ đạc chuẩn bị lên đường.

Ngày 4-4-2008, Phượng đưa chị Th. ra sân bay Tân Sơn Nhất làm thủ tục ký gửi hàng trước, hai ngày sau mới bay. Tại đây, chị Th. đưa Phượng 5 va ly quần áo toàn hàng hiệu, 8.500 USD và 2 lượng vàng SJC để gửi dùm. Sáng hôm sau, trong lúc gia đình chị Th. đang tổ chức tiệc chia tay thì Phượng báo tin do hồ sơ có chút trục trặc nên chuyến bay không diễn ra theo dự kiến. Riêng hành lý, tiền - vàng Phượng đã gửi tạm cho mẹ ruột mình đang sinh sống tại bang California, lúc nào chị Th. qua bên đó đến nhận lại.

Thêm hai tháng thấp thỏm ngóng trông vẫn chưa có tin vui, chị Th. chán nản nên yêu cầu Phượng hủy hợp đồng hôn nhân với ông Phillip. Lập tức bà “nhân viên” Lãnh sự quán quả quyết tối 9-6-2008 ba mẹ con chị sẽ khởi hành, nếu không thực hiện đúng cam kết thì hoàn lại tiền. Thấy Phượng tuyên bố chắc chắn như đinh đóng cột, chị Th. thắp lại niềm tin. Gần đến ngày lên máy bay, chị Th. điện thoại cho Phượng để hỏi đã đặt vé chưa nhưng không liên lạc được.

Hơn năm tháng sau, ngày 26-11-2008, Phượng chủ động đến gặp chị Th., nhanh nhẩu phân bua do được ngài Đại sứ điều đi công tác nhiều nơi trên thế giới nên công việc chậm trễ ngoài ý muốn. Thấy lý do chính đáng, mọi bức xúc trong lòng chị Th. nhanh chóng nguôi ngoai. Đề cập đến chuyện xuất cảnh, Phượng yêu cầu chị Th. phải chi thêm 5.000 USD nữa để “lót tay” thì hồ sơ mới suôn sẻ. Nếu chị Th. không đáp ứng, bà ta không chịu trách nhiệm về các khoản chi phí trước đây. Trót “phóng lao phải theo lao”, chị Th. đành cắn răng móc hầu bao giao cho Phượng. Nhận tiền xong, lần này bà “nhân viên” tắt máy điện thoại, ôm của chị Th. tổng cộng 33.000 USD, 2 lượng vàng và 47 triệu đồng (trong đó có 4.500 USD và 47 triệu đồng là tiền mượn) trốn biệt tăm! Biết gặp phải kẻ lừa đảo, chị Th. tìm hiểu nhân thân của Phượng mới hay bà ta chỉ là ả bán quần áo dạo.

Không có khát vọng lớn lao như chị Th., chỉ vì con trai duy nhất mắc bệnh tim nên chị Phạm Thị Ngọc D. (quê Bến Tre, tạm trú Q8) ước ao có dịp may đưa núm ruột sang Mỹ chữa trị. Đầu tháng 9-2008, trong lần đi làm đẹp, chị D. gặp và nghe Phượng khoe hiện là người đại diện cho chương trình PAM thuộc chi nhánh hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo của một công ty nước ngoài, nên tiếp cận làm quen. Sau khi nghe chị D. tâm sự bệnh tình của con, Phượng cam kết giúp đỡ cho hai mẹ con chị sang Mỹ với chi phí 7.000 USD. Không bỏ lỡ cơ hội, vợ chồng chị D. nhanh chóng giao tiền vì sợ Phượng đổi ý. Bằng thủ đoạn câu nhử chuẩn bị lên máy bay và gửi tiền lưu trữ..., ả bán quần áo dạo “moi” thêm của vợ chồng chị D. 9.000 USD và 200 triệu đồng rồi cao chạy xa bay.

Tương tự, giữa năm 2008, Phượng “ẵm” của gia đình chị Phạm Mỹ C. (thường trú Q8) trên 300 triệu đồng để làm thủ tục cho chị cùng hai đứa cháu đi Mỹ điều trị bệnh tim bằng... tàu bay giấy. Sập bẫy xuất cảnh của Phượng không chỉ có ba nạn nhân trên mà còn rất nhiều người, số tiền ả bán quần áo dạo chiếm đoạt ước tính cả chục tỷ đồng.

Của đau con xót, các nạn nhân một mặt gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng, một mặt truy tìm Phượng để mong sớm thu hồi tài sản. Sau thời gian cất công tìm kiếm, đầu năm 2011, các nạn nhân đã bắt giữ được ả giao cho Công an quận 8 xử lý. Trước cơ quan điều tra, Phượng khai nhận do thích xài sang nhưng lười lao động, thị nghĩ ra các thủ đoạn lừa đảo trên. Để “con mồi” tin tưởng, sẵn sàng móc túi chi tiền, Phượng đã chịu khó đầu tư chút vốn ngoại ngữ, bằng cách nhờ các bác xe xích lô chở khách du lịch chỉ dạy vài câu tiếng bồi. Sau đó ả lân la đến khu phố Tây “ba lô” ở phường Phạm Ngũ Lão, Q1 làm quen với một vài du khách và mời họ chụp ảnh chung. Bằng “bửu bối” này, khi Phượng “nổ” là nhân viên của Lãnh sự quán... khiến nhiều người nhẹ dạ tin sái cổ.

Trong thời gian củng cố hồ sơ, do có con nhỏ (dưới 36 tháng tuổi) nên Phượng được tại ngoại hầu tra. Lợi dụng hạn chế pháp luật của các bị hại, Phượng được dịp tiếp tục... “quăng lựu đạn” khi tuyên bố một câu xanh rờn: “Tụi mày có nhờ công an cũng vô dụng thôi, vì tao là người của tổ chức Liên hiệp quốc. Chỉ một cú điện thoại của họ thì Công an quận 8 phải trả tự do cho tao ngay!”. Tuy bị cấm đi khỏi nơi cư trú nhưng Phượng đã âm thầm bỏ trốn, cơ quan cảnh sát điều tra đã phát lệnh truy nã.

Qua ảnh nhận dạng, ai phát hiện đối tượng ở đâu bắt giữ ngay giao cho cơ quan công an nơi gần nhất, hoặc thông báo cho đ/c Nguyễn Hồng Huynh, điều tra viên Đội 8 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, địa chỉ 324 Hòa Hưng, P13Q10; điện thoại: 08.38640548. Ai chứa chấp, bao che sẽ bị xử lý theo luật định. Để được nhận khoan hồng, Nguyễn Thị Thúy Phượng cần sớm ra trình diện.



Theo MINH DŨNG - TRIỀU DƯƠNG (CATP)