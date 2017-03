Người đàn bà U60 cầm đầu đường dây bán hơn 160 cô gái

Bộ Công an vừa phối hợp Công an tỉnh Tây Ninh bắt Nguyễn Thị Sương (56 tuổi, ngụ huyện Trảng Bàng), người được cho là cầm đầu đường dây mua bán phụ nữ ra nước ngoài với quy mô lớn. 6 nghi can liên quan cũng bị bắt giữ.



Bà Sương lúc bị bắt. Ảnh:Nguyệt Triều. Trước đó, tối 22/10, tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM), nhà chức trách phát hiện 2 người nước ngoài đang làm thủ tục cho 3 cô gái người Việt Nam lên máy bay đi Hà Nội, để từ đó xuất cảnh sang Trung Quốc bằng đường bộ. Mở rộng điều tra, đến tối 23/10, cảnh sát khám xét khẩn cấp nhà Sương và 3 đồng phạm, giải cứu 14 phụ nữ. 7 hộ chiếu, 6 vé máy bay, 10 điện thoại, 7 thẻ tín dụng, gần chục bộ hồ sơ kết hôn cùng một số tang vật khác bị thu giữ. Theo điều tra, cuối năm 2013, Sương và các nghi can cấu kết với một số người Trung Quốc và Hàn Quốc tìm kiếm, tuyển chọn các phụ nữ Việt Nam. Khi đã tuyển lựa được, Sương tổ chức cho đàn ông nước ngoài qua xem mặt để mua về làm vợ. Người đàn bà U60 và các chân rết móc nối với các đầu mối ở khu vực miền Tây săn tìm những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, học vấn thấp để dụ dỗ lấy chồng nước ngoài. Các nạn nhân sau đó được tập trung tại một địa điểm để học tiếng Trung Quốc, Hàn Quốc trước khi xuất cảnh. Mỗi người đàn ông nước ngoài sang Việt Nam mua vợ phải chi từ 200 đến 250 triệu đồng. Theo cơ quan điều tra, chỉ riêng ở Tây Ninh, mỗi phụ nữ bị bán ra nước ngoài, Sương nhận công 10 triệu đồng. Đến khi bị bắt, đường dây của Sương đã bán trót lọt 164 phụ nữ sang Trung Quốc và Hàn Quốc. Theo Nguyệt Triều (VNE)