Người dân bắt 1 phụ nữ lẻn vào phòng ngủ trộm vàng

Bị bắt, thị thừa nhận đã nhiều lần trộm cắp tài sản với hình thức tương tự.







Thông tin từ Phòng CSĐT Công an TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) xác nhận đang cho tại ngoại để tiếp tục tiến hành điều tra về hành vi trộm cắp tài sản đối với Lê Thị Yến Duyên (SN 1987, ngụ tổ 5, khối phố Bàu Súng, phường Thanh Hà, TP Hội An). Trước đó, người dân đã bắt quả tang người phụ nữ này lẻn vào phòng ngủ của một người dân ở phường Cẩm Nam (TP Hội An).

Theo đó, ngày 28-10, Duyên đi xe máy từ phường Cẩm Hà đến chợ Hội An. Lúc đi qua địa phận tổ 2 (khối Chao Trung, phường Cẩm Nam), thấy nhà chị NTTT mở cửa nhưng không có người nên thị đã lén vào bên trong. Sau khi lục lọi tủ đựng đồ của gia đình chị T., Duyên phát hiện có một sợi dây chuyền vàng và một nhẫn vàng nên đã lấy bỏ vào túi sau và đi ra ngoài đường.

Khi thị vừa ra đến cửa thì bị chị T. phát hiện và gặng hỏi vì sao vô cớ vào nhà. Duyên nói: “Do đi nhầm nhà và bị đau dạ dày nên về”. Sau đó, Duyên điều khiển xe máy đến một tiệm vàng trên đường Hoàng Diệu (TP Hội An) để bán lấy tiền tiêu xài. Tuy nhiên, phát hiện bị mất tài sản nên chị T. đã gọi người nhà bám theo và bắt tại trận khi Duyên vừa bán xong chiếc nhẫn vàng trộm được.

Ngay sau đó, gia đình chị T. cùng người dân đã giao nộp Duyên cho cơ quan chức năng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Sau khi lấy lời khai, cơ quan công an đã cho Duyên được tại ngoại nhưng cấm đi khỏi địa phương để phục vụ công tác điều tra.

“Trước đó, Duyên có bốn tiền án về tội trộm cắp tài sản. Và ngày 25-10, cơ quan điều tra cũng đã truy tố người phụ nữ này về hành vi trộm cắp tài sản. Cụ thể, ngày 16-10, Duyên đã lẻn vào nhà một người dân trên địa bàn TP Hội An để trộm ví tiền. Tuy nhiên, chỉ hai ngày sau khi bị truy tố để điều tra, người phụ nữ này lại tiếp tục thực hiện hành vi trộm tài sản và bị người dân bắt giao nộp cơ quan điều tra” - Trung úy Ngô Trường Hiếu, cán bộ điều tra Công an TP Hội An nói thêm.