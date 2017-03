Người dân đuổi bắt băng cướp táo tợn

Ngày 4/7, Cơ quan CSĐT công an quận Gò Vấp, TPHCM cho biết đã ra quyết định bắt khẩn cấp 4 đối tượng gồm Lương Đức Anh (19 tuổi, trú tỉnh Hà Tĩnh), Phạm Văn Hải (20 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắk), Trần Thanh Quốc Toàn (20 tuổi, trú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và Phan Huy Hiếu (22 tuổi, trú quận Tân Bình, cùng tạm trú quận Gò Vấp) để điều tra về hành vi "cướp tài sản".

Lương Đức Anh và Phạm Văn Hải bị bảo vệ dân phố bắt giữ

Trước đó vào đêm 3/7, sau khi nhậu xong ở nhà trọ của cả nhóm, Toàn rủ Anh, Hải và Hiếu đi cướp để kiếm tiền tiêu xài.

Lúc này, nhóm mang theo 1 côn nhị khúc và 2 con dao rồi cả 4 lên xe gắn máy do Hiếu điều khiển, rảo quanh nhiều tuyến đường ở quận Gò Vấp để săn mồi. Khi đến trước nhà số 120 đường số 8, phường 16, quận Gò Vấp, cả nhóm phát hiện anh T.T.D (29 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) đang dừng nghe điện thoại di động bên đường.

Hiếu dừng xe lại cùng Anh cảnh giác, riêng Hải và Toàn đến gần anh D. cầm 2 con dao uy hiếp tinh thần anh D. và dọa nạt " lúc nãy mày đụng xe tao hả?". Anh D. chưa kịp hiểu chuyện gì thì Toàn leo lên xe anh D. dùng dao khống chế cướp ĐTDĐ và móc túi lấy hơn 9,6 triệu đồng của nạn nhân.

Lúc này anh D. truy hô, những người đi đường phát hiện đã đuổi theo. Chạy được khoảng 30m thì Hiếu ngã xe, cả nhóm chay bộ thoát thân. Chúng vứt lại 1 giỏ xách bên trong chứa hơn 9,6 triệu đồng và số hung khí gây án.

Anh và Hải bị người dân bao vây sau đó lực lượng bảo vệ dân phố bắt giữ giao công an. Tiến hành khám xét phòng trọ của các đối tượng tại đường Tân Sơn, phường 12, quận Gò Vấp, công an thu giữ được chiếc ĐTDĐ vừa cướp của anh D. và 2 con dao khác. Riêng Toàn và Hiếu đã bỏ trốn, đến 16h chiều 4/7, cả 2 đã ra đầu thú tại công an quận Gò Vấp đồng thời khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo Đình Thảo (Dân trí)