Người đàn ông chết bất thường không phải do ngộ độc dưa hấu

(PLO)- Ngày 17-5, Sở Y tế tỉnh Nghệ An cho biết kết quả điều tra, xác minh cho thấy anh Trần Trinh (38 tuổi, trú ở xóm 6A, xã Diễn Hùng, huyện Diễn Châu, Nghệ An) tử vong không phải do ngộ độc dưa hấu như một số báo và Facebook nêu.