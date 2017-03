Người đàn ông chết bất thường sau khi bán bò

Sáng 20-12, người dân trên địa bàn xã Sơn Trung đi ra đồng thì phát hiện ông Tương chết trong tư thế nằm úp trên cầu Máng (xóm Hải Thượng, xã Sơn Trung). Trên đầu ông Tương có dấu vết do bị vật cứng tác động vào, có nhiều vết máu...

Người dân đã báo chính quyền và Công an xã Sơn Trung đến bảo vệ hiện trường chờ công an huyện đến điều tra vụ án mạng. Công an huyện Hương Sơn cũng phối hợp cùng Phòng PC45 và Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Hà Tĩnh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, vào cuộc điều tra.

Ông Nguyễn Song Hào, Chủ tịch UBND xã Sơn Trung, cho biết: "Thời gian gần đây vợ và con ông Tương đều vào miền Nam sinh sống, ông ở nhà một mình. Gia đình ông Tương thuộc diện khó khăn, ông có một người anh đầu óc không được tỉnh táo. Cách đây vài ba ngày, ông Tương có bán con bò cho một người ở Nghệ An với giá gần 30 triệu đồng".

Theo người thân cho biết, chiều tối 19-12, sau khi nhận được một cuộc điện thoại, ông Tương rời nhà rồi trong đêm không thấy trở về. Số tiền bán bò của ông cũng không thấy trong nhà.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.