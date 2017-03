Người đàn ông chết dưới sông, xe máy còn nằm trên cầu

Chiều 21-11, cơ quan Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân ông Hoàng Viết Sáu (57 tuổi, trú xóm 11, xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn, Nghệ An) chết bất thường dưới sông Đào.



Hiện trường phát hiện chiếc xe máy của ông Sáu trên cầu, còn người tử vong dưới sông.

Trước đó, trưa 19-11, người dân phát hiện điện thoại và chiếc xe máy của ông Sáu đâm vào thành cầu Nhôm nối đường Lê Hồng Sơn qua sông Đào (thuộc xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, Nghệ An) nằm trên cầu. Trong khi đó, ông Sáu bị mất tích.

Chiều cùng ngày, người thân cùng chính quyền địa phương tìm kiếm trên sông Đào và phát hiện, vớt được thi thể ông Sáu cách chân cầu khoảng 100 m. Qua khám nghiệm cho thấy chiếc xe máy của ông Sáu chạy hướng vùng núi về chợ Chùa đã đâm vào lan cầu, xe quay ngược 180 độ, nằm trên cầu và bị hư hỏng nặng.



Ngay sau khi vớt được thi thể ông Sáu, Công an huyện Nam Đàn phối hợp cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, vào cuộc điều tra.