Người đàn ông cố thủ trong nhà với can xăng 20 lít dọa thiêu sống con

Hiện trường vụ việc sau khi công an giải cứu thành công em bé 4 tuổi bị bố giữ và dọa thiêu sống

Vào hồi 19h ngày 7-4, công an phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng nhận được tin báo cho biết: Tại số nhà 17/2 đường cầu Bính, phường Thượng Lý có đối tượng ôm can xăng dọa đốt nhà và giết một cháu nhỏ 4 tuổi.

Công an phường Thượng Lý phối hợp với Công an quận Hồng Bàng cùng trạm cảnh sát PCCC số 2 đã có mặt tại hiện trường. Đối tượng đang cố thủ trong nhà là Bàng Đức Trường. Trường đang giữ con nhỏ 4 tuổi của mình trong nhà cùng với một can xăng 20l và dọa sẽ thiêu sống con mình. Đến khoảng 20h, lực lượng công an đã giải cứu thành công cháu nhỏ và bắt giữ được Trường.

Mẹ đẻ của Trường cho biết trước khi xảy ra sự việc, Trường và vợ đang lao động xuất khẩu bên Ả Rập Xê Út có mâu thuẫn về tiền bạc. Tuy nhiên, những người hàng xóm lại cho biết Trường là đối tượng thường xuyên sử dụng ma túy đá. Đối tượng không có công ăn việc làm ổn định và thường trông chờ tiền từ vợ. Trước khi xảy ra sự việc, Trường đã dùng rất nhiều ma túy đá và thường xuyên đánh đập con cái vô cớ.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.