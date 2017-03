Người đàn ông đuổi đánh các phóng viên tại hiện trường vụ thảm sát ở Bình Phước

Khoảng 6 giờ sáng ngày 11-8, khi nhiều phóng viên đến hiện trường vụ thảm sát tại ngôi biệt thự của ông Lê Văn Mỹ cạnh QL13 (xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) để đưa tin về buổi thực nghiệm hiện trường diễn ra trong sáng cùng ngày thì bị một người đàn ông đuổi đánh.

Người đàn ông nói trên khoảng 35 tuổi, đi chiếc xe mô tô màu trắng đã dùng một chiếc gậy gỗ dài khoảng 1,7 mét để đánh một phóng viên lúc này đang đứng trước hiện trường. Khi phóng viên này bỏ chạy, người đàn ông lên xe máy đuổi theo để tìm đánh. Tuy nhiên lúc này anh PV đã nhanh chân chạy vào một vườn nhà dân và trốn thoát.

Không tìm được anh phóng viên, người đàn ông này quay lại hiện trường để tìm đánh những người khác. Lúc này một phóng viên nói: "Chúng tôi không làm gì, tại sao anh lại đánh chúng tôi", anh phóng viên vừa nói xong, người đàn ông ngay lập tức dùng gậy gỗ vung đánh tới tấp vào tay, người của phóng viên này khiến chiếc gậy gỗ bị gãy.



Tay một phóng viên bị đánh.

Sau đó, người đàn ông nói trên lái xe về nhà và mang theo một chiếc côn nhị khúc đến trước quán cà phê gần hiện trường. Lúc này, khá đông các phóng viên đang đứng ngồi tại đây thì người đàn ông tiến tới, dùng côn chỉ và đập bể một bàn uống nước cùng ly cốc, đồng thời đuổi đánh khiến nhiều phóng viên sợ hãi bỏ chạy.



Chiếc bàn uống nước của quán cà phê ngay trước hiện trường cũng bị người đàn ông này đập vỡ.

Được biết, người đàn ông này tên là Hưng, là em ruột của bà Nguyễn Thị Ánh Nga (vợ của ông Lê Văn Mỹ, hai vợ chồng nạn nhân trong vụ thảm sát).

Chiều 11-8, Thượng tá Nguyễn Huy Hải, Trưởng Công an huyện Chơn Thành cho rằng do các phóng viên chưa phối hợp nhịp nhàng với công an xã, công an huyện. "Sáng tôi có nhận được điện thoại có các phóng viên đến tác nghiệp tại hiện trường và bị đánh đuổi. Tôi đã có chỉ đạo công an xã Minh Hưng can thiệp xử lý vấn đề này. Điều này một phần do lỗi của anh em phóng viên lúc tác nghiệp chưa bài bản, không phối hợp với cơ quan chức năng" - Thượng tá Hải nói.

Theo ông Hải một thực tế là trong lễ tang có nhiều người đã sử dụng các thiết bị ghi hình đến nhà nạn nhân để chụp ảnh, quay phim trong khi gia đình đang tang gia bối rối đã khiến họ rất bức xúc.

Hiện Công an huyện Chơn Thành đã có buổi làm việc và cảnh cáo đối với người đàn ông này. Tuy nhiên: "Các phóng viên bị đánh chỉ điện thoại báo chứ không trực tiếp đến gặp Công an huyện, nên chúng tôi chỉ ghi nhận là chưa đánh mà chỉ truy đuổi thôi. Nếu các phóng viên có bị đánh thương tích thì báo cáo và giám định với công an" - Thượng tá Hải nói.