Người đàn ông mắc kẹt cùng xe máy dưới gầm xe tải

Thông tin ban đầu, chiều 2-11, xe tải chở sắt biển số Đồng Nai do tài xế khoảng 35 tuổi điều khiển lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng từ An Sương về An Lạc.



Người đàn ông cùng phương tiện mắc kẹt dưới gầm xe tải được người dân đưa ra ngoài.

Khi đến trước nhà 54/3A quốc lộ 1A (ấp Nam Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn), tài xế cho xe rẽ vào con hẻm thì va chạm với xe máy biển số Đồng Nai do người đàn ông trên 30 tuổi điều khiển đang lưu thông cùng chiều.

Cú va chạm khiến người đàn ông bị phương tiện của mình đè lên người, mắc kẹt vào gầm xe tải.



Vụ tai nạn khiến giao thông khu vực ùn ứ.

Tài xế phát hiện sự việc nên dừng xe và lùi lại phối hợp cùng người dân đưa người đàn ông bị thương nặng ra ngoài đi cấp cứu.



Tại hiện trường, chiếc xe máy của nạn nhân bị hư hỏng nặng, giao thông khu vực ùn ứ nghiêm trọng.