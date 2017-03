Người đàn ông Trung Quốc đâm trọng thương nữ chủ quán cà phê

Ngày 10-6, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết đã tạm giữ một người đàn ông Trung Quốc (đang làm việc tại Công ty TNHH Hello Quốc tế Việt Nam, đóng ở Khu Công nghiệp Phú Bài) để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.



Hiện trường vụ án

Trước đó, vào khoảng 14 giờ 30 ngày 9-6, nhiều người dân nghe tiếng kêu cứu của chị Lương Thị V. (26 tuổi) chủ quán cà phê Sky số 5 đường Thuận Hóa, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy. Đến tại quán, người dân phát hiện chị V. bị đâm hai nhát trên hông và lưng nên liền đưa đi cấp cứu và báo công an.

Ngay khi nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã có mặt tại hiện trường và xác định người đàn ông đâm chị V. có quốc tịch Trung Quốc, đang làm việc tại Công ty TNHH Hello Quốc tế Việt Nam. Ngay sau đó, cơ quan công an đã tạm giữ người này để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, khi người đàn ông Trung Quốc ghé qua quán thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến sự việc trên. Cháu trai của chị V. trong lúc can thiệp cũng bị thương ở tay phải.

Được biết chị V. thuê quán cà phê trên mỗi tháng 5 triệu đồng để ở và kinh doanh gần ba tháng nay cùng mấy người cháu.