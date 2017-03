Người dân vây bắt 2 tên cướp trong đêm

Khuya 5/12, chị Đào Thúy Phượng, điều khiển xe máy lưu thông trên đường Lý Thường Kiệt, phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương thì bị 2 thanh niên điều khiển xe máy Exciter bất ngờ lao đến giật phăng sợi dây chuyền trị giá khoảng 15 triệu đồng.



Do cú giật mạnh, đôi cướp bị mất thăng bằng té ngã xuống đường. Gã ngồi sau bỏ chạy bộ thì bị quần chúng lao theo bắt giữ cùng tang vật.Riêng tên điều khiển xe tiếp tục tháo chạy và rẽ về đường bờ kè trên đường Nguyễn An Ninh thì bị té ngã. Vội lồm cồm bò dậy, tên này đã nhảy thẳng xuống rạch để tẩu thoát. Tuy nhiên, do nước chỉ cao bằng thắt lưng nên người dân đã bao vây khống chế bắt gọn cùng tang vật.



Tại cơ quan công an, các nghi phạm Lê Minh Trí (20 tuổi, quê Trà Vinh) và Lê Viết Đức (23 tuổi, quê Thanh Hóa) đã khai nhận hành vi cướp giật của mình.





Theo Thùy Trang (VNE)