Người dân vùng tái định cư Nghệ An tự nguyện giao nộp hơn 50 súng kíp

(PLO)- Mới đây, công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) phối hợp với lực lượng chức năng tại xã tái định cư Thanh Sơn (Thanh Chương, Nghệ An) thu giữ được 52 khẩu súng kíp, 26 dao, 12 kiếm, 2 súng cồn và 2 bộ kích điện. Trong đó, có nhiều tang vật được cất giấu trong rừng sâu. Điều đặc biệt, đa phần số súng kíp thu được là do người dân tự nguyện giao nộp.