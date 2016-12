Người đăng ảnh bóp cổ khỉ giao nộp súng

Hôm 10-12, Facebook Điên Tài đăng sáu ảnh, trong đó có ảnh một thanh niên dùng tay bóp cổ con khỉ với chú thích “tôi thích cuộc sống làng quê nó ấm áp và bình dị vui vẻ”. Nhiều người khi xem ảnh đã phản hồi, khuyên Điên Tài không nên đăng những hình ảnh như vậy và cần bảo vệ động vật hoang dã. Tuy nhiên, chủ Facebook này càng tỏ thái độ hả hê, thách thức.

Ông Hoàng Quốc Huấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh, cho biết khi bị mời đến cơ quan công an làm việc, Tài giao nộp khẩu súng tự chế và khai hình ảnh khỉ đăng trên Facebook không phải do Tài săn bắn mà là chụp lại từ một số người trên địa bàn huyện Hương Khê. Công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý Tài về hành vi tàng trữ, sử dụng súng tự chế trái phép. Đồng thời xác minh động vật trong ảnh Tài chụp thuộc nhóm nào, ai săn bắn.