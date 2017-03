“Người đẹp” chuyển giới gạ tình để trộm tài sản

Trước đó, chiều 8-6, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải (Đội trưởng CLB Phòng, chống tội phạm phường Phú Hòa) cùng đồng đội tuần tra trên đường Lê Hồng Phong (đoạn qua phường Phú Hòa) nhìn thấy một cô gái đang chạy rất nhanh, phía sau là nam thanh niên mặc quần đùi đuổi theo tri hô “Cướp!cướp!”. Lập tức, các “hiệp sĩ” nhanh chóng dùng xe máy đuổi theo được khoảng 500 m thì giữ được cô gái đưa về trụ sở Công an phường Phú Hòa. Tại cơ quan công an, cô gái khai tên Trần Hoài Hân. Khám xét “kiều nữ”, công an phát hiện chiếc điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy của anh PHT, người truy đuổi Hân.





Nghi can Trần Hoài Hân bị bắt giữ. Ảnh: VN

Theo lời khai của Hân thì Hân đã phẫu thuật chuyển giới thành nữ. Để có tiền tiêu xài, hằng ngày khi trời tối Hân trang điểm đứng bên đường gọi mời những đàn ông ham “của lạ” vào khách sạn để trộm cắp tài sản. Tối cùng ngày, Hân gạ anh PHT vào nhà nghỉ “vui vẻ”. Khi vào phòng Hân nói anh T. đi tắm. Khi anh T. vào nhà tắm thì Hân nhanh tay móc trộm điện thoại rồi lẩn trốn. Anh T. ra ngoài không thấy “người đẹp” và điện thoại của mình nên chỉ kịp mặc chiếc quần đùi chạy ra đường hô hoán.

Theo Công an phường Phú Hòa, có thể Hân đã thực hiện được nhiều vụ trộm cắp tài sản bằng chiêu thức trên.

VĂN NGỌC