Người đẹp giăng bẫy Việt kiều

CƠ DUYÊN... HẨM HIU!

Kinh doanh bất động sản ở Australia đã nhiều năm và tích góp được chút vốn liếng, ông Trương Thụy Tiến (SN 1960, quê Thừa Thiên - Huế) có ý định về Việt Nam đầu tư. Đầu năm 2008, lên mạng tình cờ gặp nickmame thuytien, thấy trùng với tên mình nên ông Tiến làm quen. Người đẹp cho biết tên Huỳnh Thủy Tiên (SN 1972, quê Vĩnh Long).

Người đẹp mang tên Thủy Tiên

Sau thời gian chat đi, email lại, ông Tiến hé lộ ý định về Việt Nam kinh doanh. Người đẹp tâm sự cô hiện là tổng giám đốc một công ty chuyên may đồ Jean xuất khẩu, quen biết với nhiều cán bộ có vai vế trong xã hội. Theo tư vấn của cô, ông Tiến nên đầu tư vào bất động sản vì đây là lĩnh vực đang “nóng”, dễ hốt tiền tỷ. Tuy nhiên, cô cũng nhấn mạnh rằng pháp luật Việt Nam hiện chưa cho người mang quốc tịch nước ngoài đứng tên bất động sản, nếu muốn làm ăn ông Tiến chỉ có cách nhờ người thân đứng tên hộ. Thấy người đẹp thiện chí giúp đỡ, ông Tiến quyết định về nước.

Tại TPHCM, Tiên đón tiếp ông Tiến tại nhà số 51T, cư xá Phú Lâm D, đường Lý Chiêu Hoàng, quận 6. Biết người đẹp “gãy gánh giữa đường”, đang nuôi con gái nhỏ nên ông Tiến càng đồng cảm. Qua thời gian tiếp xúc, đôi bên nhanh chóng thân thiết, ông Tiến tin tưởng để “nàng” thay mình tiến hành mọi giao dịch, đứng tên trên sổ đỏ. Từ đây, mỗi khi chọn được miếng đất nào ưng ý, Tiên chỉ cần thông báo giá cả, có điều kiện thì ông Tiến bay về nước, còn không ông nhờ người thân giao tiền cho cô.

Tính từ ngày 13-2 đến ngày 19-7-2008, doanh nhân này đã trao người đẹp tổng cộng 7.140.000.000 đồng và 30.000 đôla Úc để mua các thửa đất ở tỉnh Long An và huyện Nhà Bè, TPHCM. Ông Tiến chua chát: “Ngày 29-5-2009, tôi về Việt Nam tìm đến nhà cô Tiên ở quận 6 nhưng không gặp, điện thoại không được, để lại tin nhắn trên mạng cũng không có phúc đáp. Thấy dấu hiệu khuất tất, tôi bỏ công tìm hiểu và không khỏi choáng váng. Thửa đất ở ấp Tân Bình, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An có giá 900 triệu đồng, Tiên hùn 750 triệu mua chung với người khác nhưng báo tôi giá 2 tỷ đồng. Thửa đất ở xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, Long An, Tiên mua 1.843.000.000 đồng, mới trả 400 triệu đồng nhưng báo tôi giá 3,6 tỷ đồng, tôi đã đưa tiền đầy đủ. Thửa đất mua của ông Lê Danh Tánh ở ấp Thuận Hòa, xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa, Long An, Tiên báo giá 4,6 tỷ đồng, đã trả tiền đầy đủ cho gia chủ. Thực tế thửa này chỉ 3,6 tỷ đồng, Tiên mới trả 2,6 tỷ. Khi biết Tiên chỉ là người đứng tên giùm, chủ đất yêu cầu tôi đưa thêm 1 tỷ đồng sẽ sang tên nhưng tôi chưa đáp ứng được.

Vợ chồng ông Tánh đã gửi đơn nhờ tòa án giải quyết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 10-3-2008 với Huỳnh Thủy Tiên. Sau khi xem xét, ngày 15-12-2010 Tòa án tỉnh Long An quyết định đình chỉ vụ án dân sự với lý do: Khi thụ lý vụ án, Tòa án nhân dân tỉnh Long An tiến hành mời các đương sự đến làm việc thì phát hiện địa chỉ thường trú của bà Tiên tại ấp Chợ Mới, xã Trung Chánh, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long là không có thật. Tòa án đã làm nhiều cách nhưng không xác định được nơi thường trú của Huỳnh Thủy Tiên. Ông Tiến cho biết, đến nay thửa đất này đã được gia chủ bán cho người khác xây cây xăng hoạt động mà cô Tiên vẫn bặt tăm.

Biết mình mắc “lưới” người đẹp, ông Tiến làm đơn gửi Công an TPHCM và Công an tỉnh Vĩnh Long. Hai đơn vị này đã nhiều lần mời Tiên đến làm việc nhưng cô ta không xuất hiện.

NHIỀU NẠN NHÂN KÊU CỨU

Ngoài Việt kiều Úc kể trên, có cả Việt kiều Mỹ dính bẫy Thủy Tiên. “Với mác giám đốc, lại có tài ăn nói nên cô ta gạt được cả nhà tôi” - anh Sơn Thành Hiếu (SN 1960, ngụ Vĩnh Long) kể về trường hợp của gia đình mình. Thông qua chat, em trai anh Hiếu là Sơn Hữu Đ. (định cư bên Mỹ) quen với Tiên, mỗi khi về nước thường đưa người đẹp về Vĩnh Long chơi. Thấy Tiên là giám đốc, làm ăn thành đạt nên cả gia đình anh Hiếu ai cũng quý mến.

Mẹ anh Hiếu là bà Nguyễn Thị L. có mua thửa đất tại ấp Trung Tín, thị trấn Vũng Liêm, nhưng là Việt kiều nên nhờ anh Hiếu đứng tên trên giấy tờ. Do cần tiền làm ăn, anh Hiếu đem cầm sổ đỏ vay ngân hàng 300 triệu đồng, đáo hạn không có tiền trả nên nguy cơ bị phát mãi. Biết chuyện, Tiên bảo anh Hiếu sang tên mảnh đất cho cô để cô ta trả giùm tiền ngân hàng, khi làm thủ tục sang tên Tiên sẽ ghi biên nhận thiếu nợ khoản tiền tương xứng với giá thửa đất. Là chỗ thân tình, anh Hiếu đồng ý.

Ngày 12-4-2009, Tiên từ TPHCM xuống nhà anh Hiếu đưa tờ biên nhận đã đánh máy sẵn nội dung nợ số tiền mua đất của bà L. 20.000 đôla. Đôi bên làm giấy tờ mua bán, Tiên hứa khi nào bán đất cho người khác sẽ trả tiền lại cho gia đình. Tháng 10-2009, biết miếng đất trên nằm trong diện giải tỏa, bà L. về nước điện thoại cho Tiên, cô bảo: “Con đang bận việc ở Hà Nội, qua Tết về nhận tiền đền bù sẽ giao lại cho má”. Ngày 22-2-2010 (tức mùng 9 Tết), mẹ con anh Hiếu nhiều lần điện thoại cho Tiên nhưng không được.

Anh Hiếu bức xúc: “Thấy người ta cố tình trốn tránh, tôi tìm hiểu mới hay cô Tiên đã ủy quyền cho người khác nhận tiền đền bù thửa đất là 985.290.000 đồng vào ngày 11-2-2010 (tức 28 Tết) nhưng không trả lại cho gia đình tôi. Cũng tại thời điểm này, tôi nhận được tin anh Trương Thụy Tiến đã gởi đơn xin phong tỏa tài sản của cô Tiên tại thị trấn Vũng Liêm, vì có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của anh ấy. Ngoài ra một Việt kiều tên Tony Nguyễn cũng bị cô ta ẵm mất 45.000USD. Tôi quyết định làm rõ tung tích cô Tiên và không khỏi bất ngờ vì cô này có nhiều tên gọi và chứng minh nhân dân khác nhau như: Huỳnh Thị Mến (SN 1964, nguyên quán xã Trung Ngãi, huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long), Huỳnh Thủy Tiên (SN 1972, ngụ xã Trung Thành, Vũng Liêm, Vĩnh Long), Huỳnh Ngọc Vân Nhi (SN 1964, ngụ ấp Xuân Minh 2, xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long), Huỳnh Ngọc Thi (SN 1972, thường trú đường Hoàng Hoa Thám, phường 7, quận Bình Thạnh). Lần theo tất cả các địa chỉ trên, anh Hiếu phát hiện nơi có tên thì không có người, hoặc cả người và hộ khẩu chỉ là ảo.

Người Việt Nam cũng mắc hợm Tiên là trường hợp chị Nguyễn Thị Tuyết Nga (SN 1961, ngụ Đắk Lắk). Con gái chị Nga tên Thảo có nhu cầu xuất cảnh sang Mỹ, được người quen giới thiệu gặp Tiên lúc này mang tên Huỳnh Ngọc Thi (SN 1972), hộ khẩu ở quận Bình Thạnh. Thi khoe chức vụ giám đốc, chồng là Việt kiều Mỹ nên có nhiều cách xuất cảnh. Để chứng minh, Thi dẫn anh Sơn Hữu Đ. (em anh Hiếu) lên tận nhà chị Nga chơi. Thấy người thật, việc thật, chị Nga rất tin tưởng. Thi cho biết chi phí trọn gói cho chuyến đi là 35.000USD, giao trước 15.000USD để làm hồ sơ, số còn lại sẽ trả hết khi đã sang Mỹ. Ngày 6-3-2008, Thi đến nhà trọ của Thảo ở phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức gặp chị Nga nhận 15.000USD và hứa chậm nhất nửa tháng sau sẽ hoàn tất thủ tục xuất cảnh. Mẹ con chị Nga đợi dài cổ chẳng thấy tin vui, điện thoại thì mất liên lạc, tìm đến địa chỉ ghi trên CMND thì không có thực. Quá trình tới lui cư xá Phú Lâm D, P10Q6 tìm bà giám đốc hứa lèo, chị Nga gặp thêm nhiều nạn nhân của Tiên nên bàn nhau trình báo cơ quan công an và truy tìm người đẹp đang mai danh ẩn tích.

Không nơi ở nhất định, sử dụng nhiều tên và CMND khác nhau, chiếm đoạt tiền bạc của nhiều người, cố tình lẩn tránh..., đối tượng mang tên Tiên, Nhi, Thi, Mến... trên đây đã có dấu hiệu phạm tội hình sự. Chúng tôi đề nghị các cơ quan bảo vệ pháp luật khẩn trương vào cuộc, làm rõ vụ việc và ngăn chặn hậu quả xấu có thể xảy ra.



Theo BÍCH CHÂU (CATP)