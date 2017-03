Người đẹp ôm tiền tỷ bỏ trốn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vừa tiếp nhận hồ sơ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến đối tượng Phạm Tôn Ngọc Hiền (SN 1983, trú phường Ngọc Hiệp, TP.Nha Trang) do cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Nha Trang chuyển giao để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Chiều 21-1 (28 Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012), một số người ở TP.Nha Trang, gồm: Nguyễn Nhật Vinh (trú đường Trần Nhật Duật, phường Phước Hòa), Huỳnh Thị Xuân Dung (trú đường 2-4, phường Vạn Thắng), Hoàng Thị Tân Trang (trú phường Vĩnh Trường), Đặng Văn Đạt (trú đường Nguyễn Hữu Huân, phường Tân Lập), Ngô Thị Hồng Vân (trú phường Phước Hòa) và Đặng Văn Lợi (trú xã Vĩnh Phương) đến Công an phường Ngọc Hiệp (Nha Trang) tố cáo Phạm Tôn Ngọc Hiền (ảnh), nguyên là nhân viên Công ty TNHH ôtô N.K.T (trụ sở ở đường 23 tháng 10), đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với tổng số tiền lên đến 947 triệu đồng. Ngay sau khi “ẵm” trọn số tiền trên, Hiền trốn biệt tăm. Theo tường trình của bà Huỳnh Thị Xuân Dung, một trong những người bị Hiền lừa đảo, thời gian qua gia đình bà đã mua liên tiếp hai chiếc ôtô tại công ty nơi Hiền làm việc. Trong quá trình vận hành xe, thỉnh thoảng bà Dung liên hệ với Hiền để mua phụ tùng sửa chữa. Lợi dụng sự quen biết này, đầu tháng 1-2012, Hiền gọi điện thoại cho bà Dung và nói: “Em đang có một lô hàng. Chị và em cùng hùn vốn làm ăn kiếm chút tiền”. Ban đầu bà Dung nghi ngờ “phi vụ” làm ăn này, nhưng do biết Hiền đã gần 10 năm và là nhân viên của một công ty có thương hiệu, đồng thời bà Dung còn biết bên gia đình nhà chồng Hiền có một tiệm cầm đồ có uy tín, vì vậy bà Dung quyết định cùng hùn vốn với Hiền để kiếm “chút lời” trong dịp Tết. Sau đó, bà đã chuyển cho Hiền 340 triệu đồng. Theo thỏa thuận giữa hai bên, đến ngày 19-1, tức là sau 14 ngày kể từ khi chuyển tiền, Hiền sẽ trả bà Dung tiền gốc và tiền chia lãi là 38 triệu đồng. Tuy nhiên quá ngày hẹn hai ngày, khi bà Dung tìm Hiền thì Hiền thú nhận là không có vụ làm ăn nào cả và toàn bộ số tiền của bà Dung, Hiền đã tiêu xài hết. Trong khi bà Dung trên đường đưa Hiền đến cơ quan công an để giải quyết thì Hiền đã bỏ trốn. Theo một số nhân chứng, cũng với thủ đoạn hùn hạp làm ăn, Phạm Tôn Ngọc Hiền còn có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người khác với số tiền hàng tỷ đồng.

Theo Hoàng Minh Quang (CATP)