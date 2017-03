Người giúp việc định gây mê trộm tài sản của chủ

(PL)- Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thái Thị Thủy (17 tuổi, trú xã Tây Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) về tội cướp tài sản.

Trước đó, qua một trung tâm môi giới lao động, Thủy đến giúp việc gia đình cho vợ chồng anh Ngô Sỹ Hòa và chị Phạm Thị Khánh Huyền ở xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu. Hằng ngày Thủy thấy vợ chồng anh Hòa buôn bán nên biết có nhiều tiền. Khi dọn phòng Thủy thấy ví tiền của anh Hòa, tư trang của chị Huyền để hớ hênh nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Sáng 29-9, Thủy ra tiệm thuốc Tây mua một vỉ thuốc ngủ hiệu Rotundin. Thủy tán nhỏ thuốc bỏ vào bình nước đun sôi để nguội trong phòng ngủ vợ chồng anh Hòa. Tuy nhiên, chị Huyền rót nước uống, thấy mùi vị bất thường nên nói với chồng. Anh Hòa bật camera kiểm tra thì thấy Thủy bỏ thuốc ngủ vào nước uống nên báo công an. Ban đầu Thủy không thừa nhận nhưng khi xem đoạn video trên thì Thủy thừa nhận hành vi của mình và thành khẩn khai báo. Thủy khai do hoàn cảnh gia đình khó khăn, khi lên 15 tuổi Thủy chung sống với một thanh niên rồi sinh con, vợ chồng mâu thuẫn, Thủy ôm con nhỏ về quê sống với mẹ. Vì thương mẹ và con nhỏ, Thủy định trộm cắp tài sản của gia chủ rồi trốn vào Bình Dương hoặc TP.HCM tìm việc làm. Đ.LAM