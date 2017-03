Người giúp việc ‘mất tích’, chủ nhà mất tiền, vàng

Căn hộ của bà C tại chung cư Estella. Ảnh Anh Phương/TPO

Cụ thể, gia đình bà C. có thuê một người giúp việc là bà HNA (41 tuổi, thường trú ở quận 6, tạm trú tại quận Bình Tân). Mới đây, bà A. bất ngờ đi khỏi nhà bà C. mà không thông báo. Nghi ngờ, gia đình bà C. kiểm tra thì phát hiện mất 370 triệu đồng, một số ngoại tệ và nữ trang bằng vàng. Do đó gia đình bà C. đã đến Công an phường An Phú trình báo. Hiện Công an quận 2 đang truy tìm bà A. để làm rõ có liên quan đến việc gia đình bà C. mất trộm tài sản hay không.

HT