Người giúp việc trộm 50 triệu đồng của chủ

Trước đó, cơ quan điều tra Công an huyện Củ Chi đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt khẩn cấp đối với Sơn.

Theo hồ sơ vụ việc, Sơn từ Rạch Giá lên giúp bán cơm cho anh Liêu Chí Thành (xã Tân An Hội, Củ Chi) từ tháng 10-2008. Ngày 23-12-2008, thừa lúc anh Thành ngủ say tại quán, Sơn dùng dao cạy tủ lấy 50 triệu đồng, cất giấu dưới chậu kiểng ngoài quán. Đến ngày 31-12, Sơn bỏ trốn. Anh Thành phát hiện mất tiền liền trình báo Công an huyện Củ Chi.

Sơn đã thừa nhận hành vi trộm 50 triệu đồng, đã mua một lô đất tại quê và ăn chơi, mua sắm hết.