Người giúp việc trộm vàng gia chủ

Ngày 27.11, Công an P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng xác định kẻ trộm vàng tại nhà anh Lê Minh Quang (27 tuổi, trú tổ 25, P.Hòa An) chính là người giúp việc Đặng Thị Kim Anh (43 tuổi, trú H.Điện Bàn, Quảng Nam).

Trước đó, gia đình anh Quang phát hiện 1,5 triệu đồng cùng 4,2 chỉ vàng cất trong tủ quần áo phòng ngủ bị mất nhưng không có dấu hiệu lục lọi như các vụ trộm thông thường. Sau khi điều tra hiện trường, Công an P.Hòa An đã mời bà Anh về trụ sở để đấu tranh, qua đó, bà Anh đã khai nhận trong quá trình dọn dẹp đồ đạc, bà Anh phát hiện nơi gia đình anh Quang giấu tài sản. Lợi dụng lúc cả nhà đi mua sắm, bà Anh đã trộm vàng, giấu trong bao nilôngn chôn dưới gốc cây trước nhà. Bà Anh còn thú nhận thêm đã nhiều lần lấy trộm tiền bạc của gia chủ. Công an P.Hòa An đã bàn giao bà Anh cho Công an Q.Cẩm Lệ tiếp tục xử lý theo thẩm quyền. * Trước đó, TAND Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng cũng vừa tuyên phạt Nguyễn Đức Sinh (21 tuổi) 36 tháng tù về tội "trộm cắp tài sản" trong phiên sơ thẩm. Theo cáo trạng, cha mất, Sinh ở với bác ruột là bà Nguyễn Thị Hào (61 tuổi) tại P.Nam Dương, Q.Hải Châu. Tối 6.4, Sinh tìm điện thoại thì phát hiện bà Hào giấu vàng dưới gầm cầu thang. Rạng sáng hôm sau, Sinh trộm 11 nhẫn vàng 96K tổng cộng 17 chỉ, bán lấy 66 triệu đồng để trả nợ, tiêu xài. Theo Nguyễn Tú - Văn Tiến (TTO)