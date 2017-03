Người giúp việc xinh đẹp trộm xe SH của chủ nhà

Nguyễn Thị Trang (SN 1990), quê ở huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang được nhận vào làm giúp việc cho gia đình chị Chu Thúy Nga (SN 1969), ở phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội gần 1 năm trước, được trả lương 3 triệu đồng/tháng.







Nguyễn Thị Trang tại cơ quan công an





“Ngày 23-4, cô Nga nói với em thu xếp công việc để cuối tháng đi nghỉ mát cùng gia đình. Chờ mãi mới có cơ hội “nhặt” đồ, sát ngày đi em lấy lý do từ chối” - Trang nhớ lại.



Sáng 29-4, chờ gia đình chị Nga khóa cửa đi hết. Trang vờ xách túi về quê để tạo chứng cứ ngoại phạm. Chờ đến tối 30-4, cô ta một mình mò đến nhà chủ, mặc áo mưa, đeo khẩu trang, lén lút mở khóa, đột nhập trộm cắp chiếc xe Honda SH biển kiểm soát 29Y8-1260 rồi đem gửi ở một bãi xe trên phố Núi Trúc, quận Ba Đình chờ tiêu thụ.



Đang cùng gia đình đi nghỉ mát, chị Chu Thúy Nga linh tính xảy ra chuyện chẳng lành đã mở điện thoại để kiểm tra camera giám sát tại nhà thì phát hiện chiếc Honda SH đã không cánh mà bay. "Tôi lập tức gọi điện cho Trang quay lại nhà, nhờ hàng xóm đến Công an phường Vĩnh Phúc trình báo” - người bị hại cho biết.



Qua hệ thống camera giám sát trong nhà, lực lượng công an phát hiện một phụ nữ mặc áo mưa, đeo khẩu trang dắt xe ra khỏi nhà trong đêm tối. Cùng lúc đó, Nguyễn Thị Trang đến nhà chủ kiểm tra sự việc đã bị cảnh sát giữ lại, mời về cơ quan công an làm việc.



Qua đấu tranh, Trang khai chính là tác giả vụ trộm trên. Điều tra mở rộng, đối tượng nhận với cùng thủ đoạn trên còn trộm cắp chiếc xe Honda Lead biển kiểm soát 30M7-4201 tại quán cắt tóc nghệ thuật trên đường Nguyễn Khuyến, quận Đống Đa hơn 1 năm trước.



*Tên người bị hại đã được thay đổi

