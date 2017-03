Người hơn 20 năm vớt xác, cứu người

Hơn 20 năm cắm sào trên sông Sài Gòn (khu phố 2, phường 13, quận Bình Thạnh), ông Nguyễn Văn Chúc, 49 tuổi luôn được bà con xung quanh gọi bằng cái tên trìu mến: ông Chúc “phao cứu sinh”. Ông cũng không nhớ đã giành lại bao nhiêu mạng sống tưởng chừng đã bị dòng sông này cướp mất.

Nối nghiệp cha hành nghề lương thiện

Cha của ông Chúc là Nguyễn Minh Thư, quê ở tận Vĩnh Phúc, đưa gia đình đến định cư và lập nghiệp trên sông Sài Gòn từ năm 1954. Ông Thư trước đây cũng nổi tiếng trên khúc sông này bởi ông đã từng nhiều lần lặn vớt xác người trên sông Sài Gòn.

Từ năm 10 tuổi, ông Chúc đã có lần theo cha bơi ghe đi tìm xác chết. Ông Chúc còn nhớ: “Lúc đó là nửa đêm, tôi ở phía sau chèo ghe, bố tôi thì lặn hụp dưới nước tìm xác người chết. Cái xác được bố tôi đưa lên khỏi mặt nước, bốc mùi hôi làm tôi nôn mửa xối xả, đứng trên ghe cầm tay chèo mà run cầm cập”. Sau lần đó, ông Chúc lại tiếp tục được cha dẫn đi tìm xác nên dần dần ông cũng bớt đi cái sợ sệt ban đầu.

Đến giờ, ông không thể nhớ hết tên những người mà mình đã từng cứu sống khỏi bàn tay của tử thần. Duy có một người đến giờ ông vẫn còn nhớ cả tên và họ, quê quán và nơi làm việc của người này. Đó là anh Trần Đình Đức, quê ở thôn Quyết Tiến, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An.

Hôm đó, anh Đức đang thi công trên cầu Bình Lợi thì bị sập sàn. Anh và một người nữa bị vướng víu, không thể bơi vào bờ. Lúc cơ thể đang dần chìm xuống sông thì có một cánh tay đưa ra kéo anh lên ghe. Khi tỉnh lại, anh mới biết mình được bác Chúc cứu sống. Còn bạn anh, do không cứu được nên đã chết. Sau đó, anh Đức nhận hai ông bà làm bố mẹ nuôi. Tuy đã về quê làm ăn sinh sống nhưng anh vẫn giữ liên lạc thường xuyên với vợ chồng ông. “Nếu không có hai vợ chồng bác Chúc, tôi đã chết trên sông Sài Gòn lâu rồi” - anh Đức cảm động nói.

Cứu người, tích đức cho con

Vợ chồng ông Chúc sống trên một chiếc ghe nhỏ dưới cầu Bình Lợi, hàng ngày thả lưới bắt cá kiếm cơm. Gần 20 năm trở lại đây, vợ chồng ông đã chứng kiến nhiều người đến nơi này để tìm cái chết. Có lúc là những chàng trai, cô gái còn trẻ do thất tình hoặc bỏ nhà ra đi, chán đời nên tới đây tìm cái chết. Có người tuổi đã ngoài bốn mươi do buồn chuyện gia đình, chồng vợ ly dị cũng muốn chết. Có khi là những người già do buồn chuyện con cái, mâu thuẫn gia đình, đến đây nhảy cầu tự tử.

Bà Hinh, vợ ông Chúc, nhớ lại: “Một lần khoảng nửa đêm, trời mưa rả rích. Vợ chồng tôi đang ngủ trong ghe bỗng nghe tiếng kêu cứu vọng lại từ phía dòng sông. Chúng tôi vùng dậy, nổ máy chạy ghe ra giữa dòng. Bèo lục bình trôi nổi kín cả mặt sông, chỉ nghe tiếng kêu mà không nhìn thấy người. Ông Chúc liền gọi lớn: “Đưa tay lên tôi mới thấy và cứu được!”. Người kêu cứu vội vàng đưa tay lên khỏi mặt nước, chúng tôi mới nhìn thấy, chạy đến đưa lên thuyền. Hai tiếng sau, người này mới trấn tĩnh trở lại. Hỏi ra mới biết anh này ra cầu Bình Triệu tự tử nhưng nhảy trúng lùm bèo trôi phía dưới nên không chết mà dạt về cầu Bình Lợi!”.

Ông Chúc ngậm ngùi: “Bọn trẻ đôi khi giỡn chơi với cái chết mà chẳng nghĩ gì đến công nuôi dưỡng, sinh thành của cha mẹ chúng, tôi đau lòng lắm!”. Ông kể: “Lần đó, mấy cậu học trò chơi trò thách đố và một cậu trong nhóm bất ngờ trèo lên lan can cầu, nhảy ùm xuống sông. Tôi chứng kiến mọi việc và tưởng cậu ta bơi được nên không chạy ra vớt. Nhưng bơi được một đoạn, tôi thấy cậu ta giơ tay kêu cứu và chìm xuống lòng sông. Thì ra cậu ta bị chuột rút. Tôi vội vàng chèo ghe đến và kịp kéo cậu ta lên ghe. Nhóm học sinh trên bờ tưởng cậu này chết nên kêu khóc thảm thương. Sau khi hô hấp xong, cậu học sinh này tỉnh lại và được nhóm bạn đưa về nhà. Còn tôi, sau sự việc này, hễ thấy có người đứng trên cầu có ý định nhảy sông là nổ máy ghe, chạy đến ngay”.

“Lỡ mang lấy nghiệp vào thân”

Vì hay chèo ghe lên xuống đoạn sông này để thả lưới nên ông Chúc thường vớt được những xác người chết trôi nổi trên đoạn sông này. Có khi ông bà Chúc gặp xác chết lâu ngày, trương phình lên, cơ thể thối rữa bốc mùi hôi rất khó chịu nhưng ông Chúc cũng tìm mọi cách kéo thi thể vào bờ để báo cho công an và người thân đến nhận lại xác.

Cũng có những lúc thấy người trôi sông nhưng không cứu được cũng làm ông bà áy náy. Đó là trường hợp hai công nhân sụp sàn trôi sông nhưng chỉ cứu được một người. Người còn lại chết và qua ngày sau mới tìm được xác.

Ông Chúc nói: “Cứu người trên dòng sông này như cái nghiệp, cái duyên nên tôi không thể rời bỏ con đò, dòng sông này được. Những người nhảy sông họ không hề biết chết nước trôi sông lạnh lẽo thế nào. Vì vậy, khi đã cứu người lên bờ rồi, vợ chồng tôi phải mắng họ, nói cho họ thấy những khổ cực của gia đình khi có người thân chết trôi nổi trên sông không tìm được xác. Giải thích xong họ mới hiểu và thôi ý định tự tử...”.