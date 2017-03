Người lái xe biển số 80B giả chở ngà voi ra đầu thú

Trước đó, vào ngày 7-6, Quý điều khiển xe ô tô mang biển số 80B-3555 chở thêm một đối tượng khác lưu thông theo hướng từ Nam ra Bắc, khi đến đoạn đường tránh Nguyễn Hoàng (TP Tam Kỳ) thì xảy ra va chạm với xe khách Hoàng Long và một xe máy. Sau khi tai nạn xảy ra, Quý cùng người đi cùng ôm một túi đồ bỏ trốn khỏi hiện trường. Tuy nhiên, người dân đã kịp thời phát hiện, thông báo cho cơ quan công an thu giữ chiếc túi, riêng Quý cùng đồng bọn kịp thời trốn thoát. Qua kiểm tra bên trong túi có 16 ngà voi. Kết quả giám định số ngà voi nói trên có tên khoa học là Loxodonta Africana (voi châu Phi) nên Công an TP Tam Kỳ khởi tố vụ án. Chiếc xe Camry do hai đối tượng bỏ lại hiện trường mang biển số giả.

LỆ THỦY