Người làm thuê 2 lần trộm két sắt của gia chủ

Ngày 17/9, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Anh Minh, 26 tuổi, trú ở thôn Tống Văn, xã Vũ Chính, TP Thái Bình và Nguyễn Thế Lộc, 16 tuổi, trú cùng xã với Minh, đồng thời ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Thái (bạn của Minh và Lộc) do Thái chưa đủ 16 tuổi để xử lý về hành vi trộm cắp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

"Đầu trò" của vụ án bắt nguồn từ lòng tham của Minh. Minh vốn bỏ học sớm, lên Hà Nội học nghề cắt tóc gội đầu ở cửa hàng gia đình anh Trần Xuân Hà ở 52 Nguyễn Quyền, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Vừa học vừa làm ở đây nên Minh biết rõ quy luật sinh hoạt cũng như đường đi lối lại trong cửa hàng. Phát hiện anh Hà có nhiều tiền, vàng để trong két sắt, Minh nảy sinh ý định trộm cắp. Đối tượng Minh. Trong tháng 8/2013, Minh cạy tủ của gia đình anh Hà trộm được cây vàng, sau đó mang về Thái Bình nói với hai bạn Thái, Lộc là vừa trộm được 2 cây vàng rồi đưa Thái, Lộc 1 cây nhờ mang bán hộ. Thái và Lộc mang cây vàng đến tiệm vàng Mão Thiệp ở TP Thái Bình bán được 36 triệu đồng, đưa hết cho Minh. Cây vàng còn lại Minh tự đến bán được 35,5 triệu đồng, dùng số tiền này trả tiền thuê nhà trọ cho cả 3 và chi tiền ăn tiêu. Sau khi gây ra vụ trộm trên, Minh nghỉ làm rồi ở hẳn quê. Hết tiền, lại muốn ăn chơi, Minh tiếp tục nghĩ kế trộm cắp tài sản. Theo đó, khoảng 19h ngày 14/9, Minh chuẩn bị 1 tuốc-nơ-vít lại đến cửa hàng cắt tóc của anh Hà để lợi dụng sơ hở sẽ trộm cắp tài sản. Đến khoảng 20h, do biết gia đình anh Hà không có nhà nên Minh đã đi bộ theo đường cầu thang lên tầng 2 (là nơi gia đình anh Hà ăn ở). Sau khi vào được phòng, Minh dùng tuốc-nơ-vít mang theo cậy tủ gỗ nhà anh Hà phát hiện bên trong tủ gỗ có 1 két sắt, Minh đã vào bếp nhà anh Hà lấy 1 con dao phay, 1 kìm để cậy phá két và lấy trong két 5 cây vàng rồi xuống tầng 1 thuê taxi về thành phố Thái Bình. Khi về đến TP Thái Bình, Minh vào quán Internet và gặp Thái cùng Lộc đang chơi trong quán nên Minh đã ở lại quán và chơi cùng. Đến 7h sáng hôm sau, cả 3 về. Trên đường về Minh nói với Thái, Lộc là vừa trộm cắp được mấy cây vàng rồi đưa cho Thái 2 cây vàng nhờ Thái, Lộc đi bán. Thái và Lộc đồng ý, cả 2 cầm 2 cây vàng mà Minh đưa rồi đi taxi đến cửa hàng vàng bạc Mão Thiệp bán được 73 triệu đồng. Thái cầm tiền mang về đưa lại cho Minh 71 triệu, giữ lại 2 triệu cùng Lộc đi ăn tiêu hết. Khi cầm tiền, Minh đưa cho Thái 14 triệu để đi mua xe máy, Minh ăn tiêu hết 8 triệu, còn lại 49 triệu. Sau đó nhận thức thấy việc làm của mình sai trái nên Minh đã nhờ chú họ là Nguyễn Ngọc Thuận liên lạc với Công an quận Hai Bà Trưng để đầu thú. Sau khi Minh ra đầu thú, được gia đình vận động, các đối tượng Nguyễn Thế Lộc và Nguyễn Văn Thái lần lượt ra đầu thú. Tại cơ quan Công an, 3 đối tượng Minh, Thái và Lộc đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm pháp như đã nêu trên, Thái và Lộc thừa nhận việc Minh kể lại đã lấy trộm vàng của chủ nhà và nhờ Thái, Lộc mang đi bán hộ. Minh đã giao nộp lại 3 cây vàng và 49 triệu đồng, Thái giao nộp lại 14 triệu đồng cho cơ quan Công an. Hiện, Công an quận Hai Bà Trưng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Theo PV (CAND)