Người mặc thường phục khống chế dân là công an?

Sự việc xảy ra trước cổng Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh (xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy). Người đàn ông lớn tuổi trong clip là ông Trần Văn Diềm (xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy) cho biết khoảng 9 giờ ngày 14-9, ông chạy xe máy nhưng ban đầu không đội mũ bảo hiểm, sau đó thì dừng xe và đội mũ bảo hiểm. “Tôi đi tiếp đến đoạn Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh thì có hai thanh niên mặc thường phục, chạy mô tô vượt lên và chặn lại. Họ giới thiệu là CSGT và thông báo tôi vi phạm nhưng tôi không đồng tình nên yêu cầu họ chứng minh. Sau đó, hai CSGT đến và sự việc xảy ra cãi vã. Bất ngờ một người xông vào khống chế, còn gọi tôi là mày, xưng tao trong khi tôi nay đã gần 60 tuổi” - ông Diềm nói.

Một số người dân đã quay clip ghi lại và tung lên mạng. Hình ảnh clip ghi rõ cảnh một người đàn ông lớn tuổi (sau này xác định là ông Diềm) đội mũ bảo hiểm đang đứng gần CSGT thì một nhóm người mặc thường phục giằng co. Đột ngột một người đàn ông mặc áo xanh lao vào bẻ quặt tay ông Diềm và ghì cổ ông, đến khi một CSGT khác can ngăn thì mới dừng.

Chiều 21-9, một số cán bộ Công an huyện Kiến Thụy đã đến nhà ông Diềm và nhận sai. Lúc này, một số PV của các báo cũng có mặt. Nhóm cán bộ công an này đã xác nhận người giằng co, khống chế ông Diềm là một cán bộ trong Đội CSGT - Trật tự 113 của huyện. Người này đã bị tạm đình chỉ công tác và làm tường trình.

Nguồn tin khác của Pháp Luật TP.HCM cho biết ông Diềm đã vi phạm giao thông nên bị yêu cầu dừng xe để xử lý nhưng ông Diềm có những lời nói khiêu khích. Khi xảy ra xô xát, ông Diềm nhờ người quay clip rồi tung lên mạng.

Ông Nguyễn Bình Khánh, Trưởng Công an huyện Kiến Thụy, cho biết công an huyện đã báo cáo sự việc cho Công an TP Hải Phòng và đề nghị PV liên hệ với Công an TP để được trả lời chính thức. Tuy vậy, PV đã nhiều lần liên hệ với trưởng Phòng Tham mưu, Công an TP nhưng chỉ được trả lời là đang nắm thông tin.