Người mẫu vụ bán dâm “nghìn đô” được thả

Thông tin từ Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho hay, cuối giờ chiều qua, 25/5, người mẫu H. H. và một cô gái vừa bị bắt quả tang đang bán dâm đã được gia đình đón về nhà. Lý do 2 cô gái này được thả về là do cả 2 mới vi phạm lần đầu, cam kết không tái phạm và gia đình hoàn thành các thủ tục hành chính, bảo lãnh cho 2 người.

Cục CSHS cũng cho hay, đã khởi tố vụ án môi giới mại dâm, khởi tố “tú ông” Đỗ Trung Kiên (tức Kiên “pê đê”, SN 1986, trú tại Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội).

Theo cơ quan công an, đường dây mại dâm do Kiên “pê đê” điều hành là đường dây tổ chức mại dâm có quy mô lớn, đối tượng hoạt động trên diện rộng, ở nhiều địa phương, hoạt động trong thời gian dài, số lượng tiền thu được từ hoạt động mại dâm là rất lớn.

Theo Tiến Nguyên (Dân trí)