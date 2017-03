Người mẹ gọi điện thoại báo đã bắt con

Trung tá Tống Duy Tân, Trưởng Công an phường Thanh Sơn (TP Phan Rang-Tháp Chàm), cho biết sáng qua (17-6), công an phường có nhận điện thoại của bà Trần Thị Hường (xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải) là cô ruột hai cháu, báo tin chính chị Thu đã bắt hai cháu Đạt, Nghĩa. Tuy nhiên, chỗ ở hiện nay của hai cháu thì chị Thu vẫn còn giữ kín. Ngay sáng qua, công an đã tìm đến nhà bà Hường để xác minh. Nhiều năm qua, chị Thu sống lang thang, không có chỗ ở ổn định. Hiện có ba nơi nghi vấn chị Thu có thể đang ở là TP Nha Trang, huyện Ninh Hòa và thị xã Cam Ranh.