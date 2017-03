Người mẹ kể lại giây phút bị giật con ngay trên tay

Theo lời chị Phượng, chiều 18-3, trong lúc đang dẫn con là bé Huỳnh Trung Nghĩa (5 tuổi) đi học từ trường về thì có hai thanh niên đi xe Wave đen đỏ tới hỏi đường. Khi đang nói chuyện thì một người nhảy xuống giằng bé Nghĩa khỏi tay chị Phượng. Tuy nhiên, chị Phượng đã giữ con lại được và kêu cứu. Thấy hai bảo vệ gần đó chạy tới, hai nam thanh niên lạ mặt bỏ chạy.

Giật con trong tay mẹ ngay giữa phố



Những ngày vừa qua câu chuyện chị Nguyễn Thị Bé Hai (thường gọi là chị Phượng, 35 tuổi, quê ở Cần Thơ) bị hai thanh niên giật con trên tay vào chiều ngày 18-3 thu hút sự quan tâm của dư luận. Trong căn phòng trọ nhỏ trên đường Âu Cơ (phường 14, quận Tân Bình) ba mẹ con chị Phượng ở nhà đóng cửa, ít tiếp xúc với người lạ vì vẫn còn hốt hoảng. Bé Huỳnh Trung Nghĩa và anh trai là Huỳnh Trung Hậu mặc dù chơi đùa cùng nhau nhưng sợ người lạ; trong khi đó vết bầm tím trên chân bé Nghĩa vẫn còn, lúc ngủ vẫn thi thoảng giật mình hoảng hốt.



Đường Âu Cơ (phường 14, quận Tân Bình) nơi con chị Phượng bị hai thanh niên đi trên xe máy giằng lấy

Kể về vụ việc chiều ngày 18-3, chị Phượng đã gượng được nụ cười sau hai ngày không ăn và ngủ được vì bàng hoàng. Sự thể chỉ xảy ra chừng vài chục giây khi bà mẹ trẻ đang dắt con đi bộ trên vỉa hè từ trường mầm non về nhà. “Hai mẹ con đi cách chỗ ở chừng mấy trăm mét thì hai thanh niên chạy xe Wave đen đỏ tự nhiên đang chạy thì quay xe lại. Họ dừng lại bên cạnh và hỏi tôi đây là đường nào. Tôi trả lời đây là đường Âu Cơ, phường 14, Tân Bình. Mới chỉ có vậy, thanh niên ngồi sau nhảy xuống giằng lấy con tôi…” – chị Phượng nhớ lại.



Lúc đó chị Phượng vẫn nắm tay con nên giữ chặt, bé Nghĩa bị thanh niên giằng nên chân đập mạnh vào đầu xe máy, khóc thét lên. Chị Phượng bèn kêu cứu và la “bắt cóc, cứu con tôi với”, tiếng la thất thanh của người mẹ trẻ không thu hút nhiều sự chú ý của người đi đường nhưng: “Tôi la thất thanh nhưng người đi đường không ai chạy tới giúp, không hiểu vì sao. Nghe thấy tiếng tôi kêu cứu, hai chú bảo vệ gần đó chạy tới. Lúc đó, hai thanh niên mới bỏ chạy”.



Bé Nghĩa gần như quên mất ký ức kinh hoàng, nhưng chị Phượng thì vẫn còn thảng thốt

Câu chuyện chưa dừng lại ở đó vì bé Nghĩa khóc ngằn ngặt và mẹ của bé với vẻ thất sắc phải vào vệ đường ngồi định thần và dỗ con. Sự việc sau đó được kể lại và báo chí đã thông tin. “Tôi không báo công an phường hay báo chí vì nghĩ con mình không bị bắt đi. Tôi nghĩ sự việc không phải nghiêm trọng vì con tôi đã an toàn” – chị Phượng nói. Tuy vậy, khi đến trường đón người con lớn là cháu Huỳnh Trung Hậu (12 tuổi) thì chị Phượng có khóc và kể với những người đi đón con. Trong đó có một người là vợ của một phóng viên và đưa tin.



"Hai đứa con là tất cả của tôi!"

Theo chị Phượng thì chồng chị bỏ mấy mẹ con sống chung với người khác chừng năm năm nay, khi chị vừa sinh bé Nghĩa. Ba mẹ con từ đó sống trong căn phòng trọ nhỏ mấy mét vuông với giá trên một triệu một tháng. Phòng nhỏ chỉ có một cây quạt đặt trong góc. Trên tường nguệch ngoạc những vết mực bút bi, bút màu của hai đứa trẻ về những hình thù không rõ hình dạng. Giữa phòng, đặt một tấm nệm làm chỗ ngủ cho ba mẹ con. Cao trên bức tường là hai bức ảnh cưới, một lớn một nhỏ được treo trang trọng, những bức ảnh nhỏ hơn cạnh đó là hình chụp các con.



Chân bé Nghĩa bị va vào xe trong lúc giằng co vẫn còn vết bầm chưa tan

Khi được hỏi, chị Phượng nhiều lần khẳng định mình không có xích mích với ai. Bởi “Tôi bán thịt bò ở chợ. Ai cũng biết thường ngày mình xuề xòa, thẳng tính, có giận thì nói thẳng ngay lập tức, xong là thôi”. Những người hàng xóm cũng cho biết chị Phượng rất thân thiện, hai con rất ngoan. Thường ngày con đi học, mẹ đi bán ở chợ. “Hai mẹ con được xóm giềng rất quý mến, ai có gì ngon cũng bưng cho” – một người hàng xóm cho hay.



Chồng chị Phượng trước đây là thợ nề. Bỏ vợ và các con sống cùng người khác nhưng vẫn chưa ly dị. “Thỉnh thoảng anh ấy cũng có về thăm hỏi các con chút rồi đi. Vợ của anh ấy tôi cũng tiếp xúc bình thường. Giờ mình ở vậy, không có ý định khác, hai đứa con là tất cả của tôi nên không muốn có xáo trộn gì”- chị Phượng nói.

Chị Phượng cho biết, hiện tại cuộc sống của ba mẹ con phụ thuộc khá nhiều vào bà nội. “Bà thương hai đứa cháu nên rất lo toan. Thực sự nếu không có bà nội một mình tôi sẽ rất vất vả trong việc cho con ăn học" – chị Phượng cho biết.

Công an vào cuộc

Theo lời miêu tả của chị Phượng, hai thanh niên khá cao, khoảng 25 đến 27 tuổi cả hai mặc áo khoác đen đội nón bảo hiểm và bịt mặt. “Sau khi về định thần lại tôi cảm thấy mình may mắn vì giữ được con. Tôi không báo sự việc với công an phường, nhưng sau đó khi thông tin được đưa lên báo. Công an có xuống gặp và lấy thông tin” – chị Phượng cho biết.



Chị Phượng cho biết mình không báo cáo với công an phường và báo chí nhưng do một người nghe được sự việc và đưa tin lên truyền thông

Tiếp xúc với người bảo vệ tên Phước gần nơi chị Phượng bị giật con. Người này cho biết có sự việc xảy ra và mình đã chạy tới khi nghe tiếng kêu cứu của chị Phượng. “Tôi có nghe tiếng la thì chạy ra, thấy hai thanh niên với chị đó đang giằng co đứa bé. Sau hai thằng sợ quá nhảy lên xe rồi bỏ chạy, bắt không được. Hai thằng đi xe Wave đỏ đen, cao ráo, khoảng 25 tuổi” – ông Phước nói.



Trong ngày, khi liên hệ với Công an phường 14, quận Tân Bình thì được biết công an phường đã có ghi nhận sự việc và báo cáo lên Công an quận Tân Bình. Trong ngày 20-3, Công an quận Tân Bình cũng cho biết đã tiếp nhận sự việc và hiện đang điều tra xác minh làm rõ.