Người mẹ “tâm thần” xuất hiện

Chị Diệp Thị Hiếu đến thăm các con tại Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM ngày 17-11



Theo Q.Lâm (NLĐ)

Để chứng minh mình bình thường, chị Hiếu đưa ra thẻ công nhân do DNTN Sao Khuê - Đồng Nai cấp và cho biết đang làm tại đây. Theo chị Hiếu, chị đưa 2 con vào nhà mở là do cuộc sống gia đình quá khó khăn và nghe đây là nơi đàng hoàng.“Không hiểu sao người ta không cho tôi vô thăm con. Thương nhớ tụi nhỏ quá, tôi thường mua bánh đến chờ bên hàng rào, đợi có đứa nào ra thì đưa”- chị Hiếu nói.Chị Hiếu cho biết những lần hiếm hoi gặp mẹ, Trung và Khoa đều xin về nhà. Khoảng một tháng trước, Khoa và Trung về thăm nhà, chị đã thấy các vết bầm trên mắt và 2 bé kể bị bảo mẫu nhấn đầu vô lu nước.Theo anh Diệp Thế Hùng, em trai chị Hiếu, gia đình đã 3 lần đưa chị Hiếu vào bệnh viện tâm thần do nhiều khi chị có triệu chứng rối loạn thần kinh. Tuy nhiên, anh Hùng thừa nhận chị Hiếu rất thương con, không bao giờ muốn xa chúng.Trong khi đó, hiện vẫn chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng về những thương tích trên cơ thể 4 cháu bé bỏ trốn khỏi nhà mở. Kế hoạch trả các em trở lại cho Tỉnh đoàn Đồng Nai quản lý cũng chưa được xác nhận.