Người mẹ vứt xác con vào thùng rác bị điều tra

Năm 2011, Huệ và một người đàn ông có quan hệ tình cảm. Khi cô có thai, người tình không quan tâm, thường xuyên lảng tránh.



Tháng 5, thấy bụng Huệ to bất thường, gia đình đưa đi khám mới biết con gái đã mang thai 33 tuần. Dù vậy, người đàn bà 35 tuổi vẫn một mực khăng khăng với cha mẹ rằng "do con mập", chứ không phải mang bầu.Chiều 25/6, trong lúc ở nhà một mình, Huệ chuyển dạ và sinh một bé gái. Huệ bỏ con vào bịch nilon màu đen, để ở đầu giường. Sáng hôm sau, ngủ dậy cô ta phát hiện con đã chết.



Chờ trời tối, người mẹ nhẫn tâm mang bịch nilon bỏ vào thùng rác ngay trước nhà. Đêm hôm đó, một nữ lao công trong lúc làm việc phát hiện thi thể bé sơ sinh liền báo công an. Sau một thời gian điều tra, công an thị xã Ngã Bảy xác định hung thủ là Huệ.



Cô ta thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, cho biết khi bị cho vào túi đứa trẻ vẫn còn ngọ nguậy.



