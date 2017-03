Người nghi chủ mưu cưa song sắt trốn viện tâm thần đã tử vong

Vào ngày 12-12, người dân tại quận 8, TP.HCM phát hiện một người đàn ông tử vong trong một nhà trọ nên trình báo công an. Qua khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng xác định người này tử vong do dùng ma túy quá liều.

Nhận được tin báo phối hợp, Công an TP Biên Hòa cử lực lượng đến TP.HCM đối chiếu và xác định người đàn ông tử vong tại quận 8 là Đặng Ngọc Liêm.

Hiện nay ông Liêm đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.



Đặng Ngọc Liêm được xác định tử vong do sốc ma túy ở quận 8, TP.HCM

Đặng Ngọc Liêm bị công an Đồng Nai khởi tố bị can về hành vi trộm cắp xe máy vào tháng 10-2014. Do nhiễm HIV và bị loạn thần do ma túy đá nên Liêm bị áp dụng biện pháp đi chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa.

Tại đây Liêm được ở chung buồng bệnh với hai nghi can giết người là Nguyễn Giang Anh và Võ Văn Út. Trong đó Nguyễn Giang Anh là nghi can bị Công an tỉnh Bạc Liêu khởi tố về nhiều hành vi đặc biệt nghiêm trọng gồm giết, hiếp dâm và cướp tài sản của cụ bà 75 tuổi gây chấn động Bạc Liêu và các tỉnh miền Tây giữa năm 2014. Do bị thiểu năng trí tuệ, chậm phát triển tâm thần nên Giang Anh bị đưa đi chữa bệnh bắt buộc.



Nguyễn Giang Anh hiện nay vẫn đang bỏ trốn

Khi điều trị tương đối ổn định, vào rạng sáng 22-11, Liêm đã dùng lưỡi cưa sắt giấu sẵn cưa lỗ thông gió trên cao 2,5 m rồi cùng Giang Anh và Út trốn ra ngoài. Vài hôm sau, Út bị bắt khi xuất hiện ở quê tại Cần Đước, Long An. Còn Giang Anh hiện vẫn đang bỏ trốn.