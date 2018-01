Người ngoại quốc nghi liên quan cái chết của cô gái

Công an quận 1 đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM truy xét hung thủ, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra tại một phòng trọ trên địa bàn.

Nạn nhân là chị Lê Thị Ngọc H. (33 tuổi, quê Cà Mau, tạm trú quận 1) được người bạn cùng nơi trọ phát hiện tử vong trong căn phòng cho thuê dài hạn trên đường Cô Bắc (phường Cô Giang, quận 1, TP.HCM).



Rất đông người dân theo dõi vụ việc. Ảnh: H.Tâm

Trước đó, chiều 1-1, chị Nguyễn Thị P. (28 tuổi, quê Cà Mau) trở về phòng trọ của mình tại đường Cô Bắc và gõ cửa phòng đối diện là phòng của chị H.

Khi không nghe tiếng trả lời, cô gái đã mượn chìa khóa mở cửa phòng thì hốt hoảng phát hiện người bạn đồng hương nằm bất động trong phòng, trên người có dấu vết tác động của ngoại lực.



Nạn nhân sau đó được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Thông tin được báo với lực lượng chức năng.

Công an quận 1 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh xung quanh khu vực.

Hình ảnh cho thấy vào sáng cùng ngày, một người đàn ông đến gõ cửa phòng chị P. nhưng lúc này trong phòng không có người. Sau đó, người này gõ cửa phòng chị H. và đi vào. Đến 11 giờ trưa, người này mở cửa đi ra bên ngoài.

Cảnh sát xác định người đàn ông này là ND (40 tuổi), là một công dân Hàn Quốc. Người này từng là bạn trai cũ của chị P.

Hiện công an đã hoàn tất sơ bộ các thủ tục cấm xuất cảnh đối với người đàn ông nói trên để phục vụ công tác điều tra, truy xét.