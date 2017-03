Người nước ngoài buôn lậu điện thoại qua đường hàng không

Ngày 25/10, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng an ninh kinh tế, an ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng bắt giữ vụ buôn lậu điện thoại di động qua đường hàng không.

Theo hồ sơ sự việc, khoảng 12 giờ 35 phút ngày 24/10, trong quá trình kiểm tra soi chiếu hành lý của hành khách nhập cảnh trên chuyến bay VN341 từ Incheon (Hàn Quốc) hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng cũng đã phát hiện trong hành lý của khách nhập cảnh Lee Seung Yoon (SN 1963, quốc tịch Hàn Quốc) có 150 chiếc điện thoại di động các loại từ Hàn Quốc. Ông Lee Seung Yoon (phải) và tang vật. Ảnh: Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng

Mặc dù, đã được các cán bộ hải quan phát tờ khai xuất, nhập cảnh và yêu cầu khai báo hải quan nhưng ông Lee đã không chấp hành việc khai báo. Ông này khai nhận đưa số điện thoại này vào Việt Nam nhằm mục đích bán lại cho các cửa hàng kinh doanh điện thoại để kiếm lời. Xét thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm buôn lậu, vụ việc có tính chất phức tạp, liên quan đến người nước ngoài cần thiết phải áp dụng kịp thời các biện pháp điều tra nên Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng đã bàn giao hồ sơ vụ việc và người vi phạm cho cơ quan an ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng để điều tra xử lý theo thẩm quyền và quy định pháp luật. Theo Công Bính (Dân trí)