Người nước ngoài chôm tiền dân bán vé số

Theo Công an Phú Yên, chiều 24-3, Zamani Nehdiali (SN 1980) và Mehrabani Gon Babiaxax (SN 1977) dừng xe du lịch 30S-8267 trên QL1A đoạn qua thôn Cần Lương, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên , chặn hai người bán vé số là ông Võ Văn Hùng (SN 1960) và bà Tăng Thị Hồng Đào (SN 1965), cùng trú thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An để hỏi thăm đường đi Đà Nẵng, đồng thời nhờ đổi tờ 500.000 đồng lấy tiền mệnh giá thấp hơn.Thừa sơ hở của hai người bán vé số, hai tên này đã lục túi xách bà Đào lấy 850.000 đồng.Chiếc xe cùng hai tên trộm người nước ngoài bị bắt khoảng 1 giờ sau đó, khi chúng chạy đến Trạm Thu phí Bàn Thạch nằm cách nơi gây án khoảng 50km.Hai kẻ trộm này bị Công an Phú Yên phạt 2 triệu đồng, buộc trả lại số tiền đã trộm cắp cho nạn nhân. Công an cũng phát hiện thị thực nhập cảnh vào Việt Nam của hai tên này đã hết hiệu lực từ ngày 21-2, nên đã bàn giao đơn vị chức năng trục xuất.