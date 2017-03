Người nước ngoài dùng "kịch bản hacker" để lừa tiền đại gia

Ngày 24/9, cơ quan cảnh sát điều tra công an TPHCM cho biết, vừa phối hợp cùng công an quận Bình Tân khám phá 1 nhóm người nước ngoài sử dụng công nghệ cao để lừa đảo xuyên quốc gia. Hiện được công an TPHCM đang mở rộng điều tra, tiến hành các thủ tục để trục xuất nhóm người này về nước.

Trước đó khoảng 13h ngày 22/9, qua kiểm tra công tác tạm trú, tạm vắng tại ngôi nhà ở địa chỉ số 334 D đường số 1, khu phố 3, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, công an phường Bình Trị Đông B phát hiện tại ngôi nhà trên có 16 người (gồm 9 nam, 7 nữ), đều quốc tịch Trung Quốc, cư trú nhưng không khai báo tạm trú như quy định. Khi kiểm tra qua bên trong ngôi nhà, công an phường phát hiện có lắp đặt nhiều thiết bị viễn thông, nghi có dấu hiệu sử dụng công nghệ cao để hoạt động phạm pháp nên đã báo cáo vụ việc lên công an quận.

Ngay sau khi nhận thông tin báo, các đơn vị nghiệp vụ của công an TPHCM phối hợp cùng công an quận Bình Tân tiến hành khám xét căn nhà trên. Qua đó cơ quan công an thu giữ lượng lớn tang vật gồm: 25 điện thoại bàn, 7 máy tính xách tay, 7 thiết bị Voice IP gateway, 13 ĐTDĐ các loại, 2 máy tính bảng, 2 thiết bị Converter, 1 máy in, 1 hộp cáp quang, 1 intercome, 9 bàn phím máy vi tính, 1 xe gắn máy Atila, danh sách mã vùng điện thoại của 35 tỉnh, thành phố của Trung Quốc và nhiều kịch bản sử dụng trong hoạt động lừa đảo….

Bước đầu nhóm người nói trên thừa nhận đã sử dụng công nghệ cao để hoạt động lừa đảo. Cụ thể nhóm này khai nhận đã nhập cảnh vào Việt Nam bằng con đường du lịch, rồi thuê nhà ở địa chỉ trên lặp đắt các thiết bị công nghệ cao, tạo dựng bên trong nhà như 1 phim trường.

Chúng gọi điện về Trung Hoa đại lục nhắm vào những người giàu có, có tài khoản ngân hàng... rồi giả là cán bộ công an, Viện công tố, các cơ quan chức năng khác để thông báo với nạn nhân rằng tài khoản ngân hàng của họ đang bị hacker tấn công, xâm phạm rồi yêu cầu nạn nhân cung cấp số tài khoản, mật mã để phong tỏa, bảo vệ... Bằng thủ đoạn này chúng đã chiếm tài khoản của nạn nhân, chuyển sạch tiền sang một tài khoản khác để chiếm đoạt.

Theo Đình Thảo (Dân trí)