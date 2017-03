Người nước ngoài "xiệc" lấy tiền ở Quảng Ngãi

Ông Lư kể lại lúc hai vợ chồng đang phân loại phế liệu trong sân nhà thì từ phía bên kia đường (tỉnh lộ 623) có một chiếc xe hiệu Camry trờ tới. Một người đàn ông to, cao khoảng 1,8m, da trắng, mặc quần lửng, áo xanh ngọc ngắn tay, nói tiếng nước ngoài bước vào và đi thẳng vào bãi phế liệu, lấy hai thanh sắt phế liệu bỏ lên cân, ra hiệu mua.



Vợ ông Lư ra dấu tính tiền 20.000 đồng/2kg thanh sắt thì trên xe thêm một người đàn ông khác bước đến, da đen, mặc quần lửng và áo thun tay ngắn màu trắng, người to lớn, khuôn mặt có chòm râu ở cằm, cao khoảng hơn 1,7m đến tính tiền. Họ đưa tờ 500.000 đồng.



Ông Lư thối lại hai tờ 200.000 đồng và một tờ 50.000 đồng thì người đàn ông da đen không đồng ý và chỉ vào tờ 100.000 đồng ra hiệu thối lại hai tờ 100.000 đồng, một tờ 200.000 đồng và một tờ 50.000 đồng. Ông Lư kể tiếp: “Cứ thế tôi móc tiền đưa cho họ mà không ý thức được gì”.



Một lát sau người đàn ông da trắng phía sau nhà đi ra và một người phụ nữ da đen, mặc váy đen bước từ xe ra và ra hiệu đi thì cả ba lên xe. Ông Lư còn ra hiệu dư 30.000 đồng nhưng ba vị khách đó phẩy tay không lấy.Bà Nguyễn Thị Sương, vợ ông Lư, cho biết: “Hai vợ chồng bỗng dưng không biết gì mà cứ làm theo lời của ba người kia. Khi họ đi rồi tôi mới sực tỉnh và thấy người mệt mỏi, nhức đầu”.



Ông Lư cho biết số tiền ông bán phế liệu trước đó trên 12 triệu đồng, nhưng khi các vị khách đi, kiểm lại số tiền còn 8,7 triệu đồng. Ngay sau đó ông Lư cấp tốc báo công an. Công an huyện Sơn Tịnh đã báo cho hai CSGT đang làm nhiệm vụ tại xã Tịnh Giang là trung tá Phan Thanh Hưởng, đội phó Đội CSGT công an huyện và trung úy Nguyễn Thành Sự tổ chức vây bắt, nhưng chiếc xe chạy với tốc độ cao và xả bụi mù mịt nên đuổi theo đến địa phận giáp ranh huyện Trà Bồng thì mất dấu vết.



Trưa 24-10, thượng tá Phan Văn Nhẫn, trưởng Công an huyện Sơn Tịnh, cho biết hiện vẫn không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của chiếc xe chở nhóm người trên. Ông Nhẫn nhận định ban đầu, hình thức người nước ngoài cướp trắng trợn giữa chốn đông người là rất nguy hiểm.



Có thể nhóm này có sự sắp đặt, tính toán và có đường dây trộm cướp liên tỉnh. "Cách đây không lâu từng xảy ra một trường hợp tương tự ở thị trấn La Hà (huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) vờ mua chai nước giá 20.000 đồng nhưng đưa tờ tiền 100 USD và cướp 5,6 triệu đồng.



Do vậy người dân phải hết sức cảnh giác khi có người nước ngoài lạ mặt hỏi chuyện” - ông Nhẫn cảnh bảo.



Theo BẠCH TUYẾT SEN (TTO)