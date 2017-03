Người phát tán clip trưởng công an đánh bạc sẽ bị xử lý

Công an cũng đã xác định được danh tính người quay và phát tán clip lên mạng và người này cũng sẽ bị xử lý vì vi phạm điều lệnh và quy định ngành. “Hành vi quay video clip rồi phát tán lên mạng của vị công an này, chúng tôi sẽ làm rõ động cơ, sự việc và kiên quyết xử lý” - vị lãnh đạo này cho hay.



Như chúng tôi đã thông tin, ngày 16-2, trên mạng YouTube xuất hiện một clip có tiêu đề “Trưởng Công an phường Trần Phú - TP Hải Dương đánh bài ăn tiền tại trụ sở cơ quan”. Nội dung clip ghi lại cảnh bốn người đàn ông mặc thường phục đang đánh bài ăn tiền. Trên chiếu là một số tờ tiền polyme. Clip quay rõ mặt người được cho là trưởng Công an phường Trần Phú, ông Phạm Thanh Giang. Ngay trong sáng 16-2, Công an TP Hải Dương đã triệu tập toàn bộ lãnh đạo, chỉ huy các đội nghiệp vụ, xác minh sự việc và xác định đúng hình ảnh trong clip là Trung tá Giang.