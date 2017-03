Người phụ nữ bị tố giật hụi hàng tỉ đồng

Nhiều tiểu thương chợ Đông Hòa tố bà C. giật hụi với số tiền lên tới hàng tỉ đồng.

Ngày 23-9, nhiều người dân ngụ tại xã Đông Hòa và Hưng Thịnh thuộc huyện Trảng Bom (Đồng Nai) tiếp tục làm đơn gửi đến các cơ quan chức năng tố cáo việc bị bà Tô Thị Thu C. (39 tuổi, tiểu thương mua bán tại chợ Đông Hòa, ngụ xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) giật hụi.

Một người dân cho biết số nạn nhân bị bà Thu C. giật hụi lên tới khoảng vài trăm người với số tiền nhiều tỉ đồng.

Trước đó, sau thời gian không có mặt tại nơi cư trú, vào khoảng 19 giờ ngày 22-9, một số người dân phát hiện bà C. đang có mặt tại thị trấn Trảng Bom nên giữ lại. Nhiều người bị bà C. giật hụi đã bức xúc đòi đánh bà này.

Nhận được tin báo, công an huyện Trảng Bom phối hợp với công an xã Đông Hòa áp giải bà C. về trụ sở công an xã Đông Hòa để làm rõ sự việc.

Cùng thời điểm này, đông đảo người dân và hàng trăm người bị giật hụi đã kéo đến trụ sở xã Đông Hòa đòi gặp bà C. để buộc bà C. thanh toán tiền mà bà này đã chiếm đoạt.

Cuộc điều tra, lấy lời khai ban đầu được kéo dài đến khoảng 23 giờ cùng ngày.

Chị Ngân, ngụ xã Đông Hòa, cho biết gia đình chị là một trong những nạn nhân của bà C., trong vụ này bị chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng.



Bà Hoa, tiểu thương chợ Đông Hòa là một trong những nạn nhân của bà C.

Trao đổi với PV, một cán bộ xã Đông Hòa xác nhận vụ việc trên là có thật. Tuy nhiên theo vị cán bộ này, đây chỉ là vụ việc mang tính chất dân sự và số tiền mà bà C. nợ của người dân chỉ khoảng hơn 1 tỉ đồng. Do đó, sau khi lấy lời khai của những người liên quan và cho một số người viết giấy nợ để bà C. ký, cơ quan chức năng đã hướng dẫn người dân làm đơn khởi kiện ra tòa đòi bà C. trả tiền.