Người phụ nữ cầm đầu đường dây đánh bạc gần 50 tỉ đồng

(PLO)- Ngày 18-1, cơ quan Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can người phụ nữ cầm đầu đường dây đánh bạc "khủng" bằng hình thức lô đề là Phạm Thị Kim (46 tuổi, trú phường Vinh Tân, TP Vinh).