Người phụ nữ chết trong tình trạng không quần áo

Sáng 23-1, trong lúc bà Trần Thị Vinh cùng các ngư dân ở xã Xuân Phổ đi ra biển để đánh cá thì phát hiện một thi thể trôi dạt vào bờ biển nên báo chính quyền địa phương. Thi thể là nữ, không mặc quần áo, đang phân hủy mạnh.



Ông Trực cho biết thêm: "Ngay sau khi tiếp nhận được thông tin, chúng tôi đã đề nghị cơ quan Công an huyện Nghi Xuân và Công an tỉnh Hà Tĩnh về khám nghiệm, điều tra tìm tung tích nạn nhân và lấy mẫu AND để phục vụ công tác điều tra. Do nạn nhân không mặc quần áo và không có giấy tờ tùy thân, mất trên biển đã lâu nên rất khó nhận dạng, đến nay vẫn chưa xác định được danh tính".