Người phụ nữ đi taxi lên cầu Chương Dương tự tử

Vụ việc xảy ra khoảng 10h50 hôm nay, 22/3, trên cầu Chương Dương, đoạn gần khu vực đền Gềnh phía dưới.

Người phụ nữ trẻ nằng nặc đòi gieo mình xuống sông tự tử.

Vào thời điểm trên, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về một người phụ nữ xuống xe taxi giữa cầu Chương Dương có ý định quyên sinh, Thượng sỹ Nguyễn Hải Linh (Đội CSGT số 5) cùng tổ bảo vệ cầu đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường từ các phía.

Đúng vào thời điểm Thượng sỹ Linh cùng anh Tạ Quang Chiến (bảo vệ cầu) có mặt, người phụ nữ đang đứng giữa cầu khu vực nước chẩy xiết nhất gần đền Gềnh đã trèo qua lan can định gieo mình xuống. Nhanh như cắt, Thượng sỹ Linh cùng anh Chiến đã kịp băng qua dải phân cách giữa làn ô tô và xe máy, lao tới, nhoài người túm được tay người phụ nữ, đưa qua lan can. Phải mất một thời gian để trấn tĩnh, tổ công tác đã đưa được người phụ nữ về chốt giao thông phía Bắc cầu Chương Dương an toàn.

Qua lời kể người lái xe taxi BKS-312.97, người phụ nữ trên bắt taxi từ quận Hà Đông, nói là đi sang Gia Lâm. Trên đường đi, chị này liên tục khóc lóc và nằng nặc có ý định tự tử. Trước khi xuống taxi, chị còn dúi vào tay người tài xế một nắm tiền nói là gửi về cho chồng.

Tại chốt giao thông,danh tính người phụ nữ được làm rõ tên M. (SN 1989, ở Thái Bình). Hiện chị M. đang sống với chồng cùng một con nhỏ ở quận Hà Đông.

Do mâu thuẫn với chồng chị M. đã có hành động dại dột là tìm lên cầu Chương Dương để chấm dứt cuộc sống. Sau khi được tổ công tác khuyên nhủ, chị M. đã đồng ý về Công an phường Bồ Đề (Long Biên) chờ chồng đến đón về.

Theo Tiến Nguyên (Dân trí)