Người phụ nữ đi xe đạp tử vong dưới bánh xe tải

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: LÊ THOA

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Phương Hiền (34 tuổi, quê Sóc Trăng) đã tử vong trong tình trạng ngưng thở trước khi nhập viện.

Công an quận Bình Tân cho biết vào khoảng 10 giờ 15 sáng 19-11, tại đường Ấp Chiến Lược (phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) đã xảy ra vụ va chạm giữa xe tải mang biển kiểm soát 51C-137.11 do tài xế Ngô Văn Đen (35 tuổi, quê Vĩnh Long) điều khiển và xe đạp do chị Nguyễn Thị Phương Hiền đang chạy trên đường.

Tại Công an quận Bình Tân, tài xế Ngô Văn Đen cho biết thời điểm xảy ra vụ tai nạn, chị Hiền đang đạp xe đạp đi trên lề đường thì bất ngờ leo xuống lề, ngã ra đường, đúng lúc xe tải của anh đang chạy tới.

Hiện Công an quận Bình Tân vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc.